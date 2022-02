Nacho y el desquicio judicial

Lo lógico sería que luego de una reprimenda los policías recomienden a ambos que no vuelvan a transgredir el decreto de aislamiento obligatorio. Pero no, los uniformados le dijeron a la mujer que había faltado al deber de cuidado del menor y que debían llevarla a la Fiscalía. Por suerte, la misma pidió unos minutos para buscar sus documentos y logró comunicarse con su cuñada, de profesión abogada, quien se hizo presente en el lugar y frenó la insólita pretensión policial, abortando un más que probable apriete con fines de coima.

El móvil con las luces encendidas y la discusión de dos horas atrajo la atención de vecinos que escucharon como madre e hijo fueron tratados como delincuentes. Finalmente todo terminó con la firma de un acta y la frustración de haber pasado un innecesario mal momento.

El episodio fue olvidado, aunque en ese contexto de familias asoladas por el dolor y la necesidad, los nombres de ese chico y su madre alcanzarían notoriedad. Él es Nacho Masulli y ella, Mónica. Nacho fue la cara visible de una de las respuestas ciudadanas más hermosas y solidarias que asistimos durante la pandemia. Meses después de aquello decidieron ayudar a los familiares de los enfermos de Covid que se agolpaban en los patios de los hospitales llevándoles platos de comida.

En poco tiempo, de manera increíble, ese pequeño gesto se convirtió en motivador y se fueron sumando voluntarios. Nacho logró articular una red de casi mil personas que aportaban ingredientes, mano de obra, transporte y tiempo personal para ayudar a las personas que lo necesitaban en más de veinte hospitales. Seis meses después Nacho contaba con orgullo que habían repartido 300.000 platos de comida, miles de mantas, además de pallets, lavaderos y múltiples iniciativas llenas de cariño y humanidad.

Por supuesto que esta historia no termina aquí, estamos en Paraguay. Hace algunos días los Masulli recibieron una notificación judicial. Estaba procesado por “delitos contra el medioambiente”. Casi dos años después de aquella noche en la que sacó a pasear a sus perritas, la justicia lo convocaba a rendir cuentas del delito. Los Masulli tuvieron que asesorarse con abogados y Nacho debió concurrir al Palacio de Justicia para una evaluación psicológica como parte del proceso. Recuerda que salió llorando de esa entrevista pues, de nuevo, se sintió tratado como un delincuente por una profesional que ni siquiera sabía el motivo de su causa y que trataba de descubrir que algo andaba mal en él. Días después le avisan por WhatsApp que no habría audiencia y la jueza daría por finalizado el proceso.

¿Por qué ocuparse de este caso? Al fin y al cabo, estos disparates judiciales fueron sufridos por muchos compatriotas y Nacho, por más buena gente que sea, no tiene más derechos que la gente común. Pero sucede que Nacho es el ejemplo de la inmensa incompetencia y corrupción de nuestros policías, fiscales y jueces. Los primeros buscaban una coima. El fiscal Óscar Delfino, por economía procesal, debió haber considerado que el supuesto delito era una estupidez que no merecía continuidad judicial. Y, dos años después, alguien, cualquiera, podría haberse haberle avisado a la juez Inés Galarza que alguien como Nacho no tiene el perfil de depredador ambiental.

Si hablo de Nacho es porque él es una persona común. Expuesto a la irresponsabilidad de una justicia selectiva. Generosa con los ladrones durante la pandemia, pero inflexible con los comunes.