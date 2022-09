Músico paraguayo llevará arte nacional a países de Europa y a Catar

En contacto con Última Hora, Cabrera Recalde explicó que se trata de un crucero de la compañía MSC, el cual surgió de la mano de su mánager Gerson Encina, quien se dedica a captar talentos.

En ese sentido, dijo que este último envió su material audiovisual a la organización del evento, donde finalmente lo aprobaron para ser parte del crucero, que lleva por nombre MSC Poesía.

Durante toda su estadía, ambos artistas nacionales prevén presentar variados estilos musicales, entre los cuales esperan poder destacar las canciones paraguayas, a fin de llevar lo nacional hasta los corazones de personas ajenas al país.

“Los extranjeros no entienden el guaraní, pero sí entienden ese juego de voces, esos dúos que uno canta y suena tan linda esa armonía y eso es lo que ellos rescatan. No entienden nuestro idioma, pero sí entienden nuestros sentimientos al cantar”, expresó al respecto.

JOSEVITOR & OMAR ANTONIO - SELECCIÓN DE LUIS ALBERTO DEL PARANÁ

Además, explicó que el viaje se iniciará el próximo 18 de setiembre en Dinamarca, donde ya lo está esperando Agüero. Desde dicho país europeo, partirán rumbo a los países nórdicos y posteriormente se volverá al Mediterráneo, a fin de hacer la ruta de España, Francia, Italia y Portugal.

Seguidamente, para los primeros días de noviembre, el crucero se dirigirá a Catar, donde quedará fijo por un periodo de tiempo, a la espera del Mundial 2022. Luego, el transporte retornará a la zona del Mediterráneo.

Le puede interesar: Tierra Adentro realizará un tour por varios países de Europa

En cuanto a lo que implica para él, Omar resaltó que el viaje significa una gran responsabilidad para ambos, debido a que deben representar el talento de los paraguayos.

“Esta experiencia para mí significa esa responsabilidad de llevar alto lo que es Paraguay, de demostrar cuánto talento tenemos, cuánto amamos el arte y cuánto amamos demostrar lo que sale de nuestro país. En mis manos está el prestigio de Paraguay”, expresó emocionado Omar.

“Me voy contento porque les llevo en el corazón a mis familiares y amigos. No es fácil estar allá, me voy como un soldado a llevar lo que somos nosotros, por eso anhelo que no se nos olvide aquí en nuestro país”, finalizó el artista.

En Paraguay, Omar Cabrera es la voz principal de la banda musical Los Imparables, con cuyos integrantes interpretan distintos covers, pero a su vez ya están preparando sus propios temas musicales. Actualmente, el tema propio del grupo que ya fue lanzado es Eres para mí.