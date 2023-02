Municipalidad de Asunción posterga aplicación del estacionamiento tarifado

Explicó que en primer lugar la Municipalidad deja bien en claro que la institución se encuentra abocada a cumplir el laudo arbitral dictado en su oportunidad, y que fuera ratificado por resolución del Tribunal de Apelación Tercera Sala y por la Corte Suprema de Justicia.

"Es decir que, dentro del marco de ese laudo, lo que nos impone es el cumplimiento del contrato de adjudicación del estacionamiento tarifado que data del año 2016, entonces estamos en ese proceso", expresó.

En segundo lugar, aclaró que la institución no tiene conocimiento o no ha sido comunicada de ninguna venta, modificación o cambio del consorcio Parxin que hubiese sido adjudicado en su oportunidad.

Torres comentó que el intendente tomó la decisión de que se remita una nota a la Contraloría General de la República poniendo a disposición todos los documentos necesarios o concernientes a la concesión de referencia.

Por otro lado, afirmó que se dispuso la auditoría, a través de la Contraloría Interna del Municipio, a fin de que se auditen todas las documentaciones existentes y todo lo que sea necesario "para darle mayor claridad".

Mencionó que hasta la fecha el consorcio Parxin no ha comunicado ningún cambio de su estructura o de su composición. Refirió que las cuestiones que ellos eventualmente puedan realizar con terceros, ajenos a la relación con la Comuna, y hasta tanto no sea oponible a la Municipalidad, no tiene ningún efecto.

"No existe interés con ninguna de las empresas", dice intendente

Por su parte, el intendente Óscar Rodríguez manifestó que se ponen a disposición de la Contraloría General de la República y solicitan remitir todas las documentaciones que así lo requieran.

Dijo que designaron a la Contraloría Interna del Municipio a auditar todos los documentos y "suspender o diferir la orden de servicio mientras tanto y cuanto se aclare esta situación".

"Desde el Municipio vamos a velar por los intereses ciudadanos y por la transparencia. Vuelvo a reiterar, no existe comunicación, interés, ni mucho menos relacionamiento con ninguna de las empresas, con ninguno de los representantes y con ningún actor político de nuestro país ni fuera", agregó.

Aseguró que, si fuese por él, "no hubiera implementado este sistema que hoy decidieron suspender hasta tanto y cuanto no tengan claridad de la situación", expresó.

"No hemos recibido comunicación alguna de la supuesta venta entre una u otra empresa. Mientras tanto y en cuanto no se resuelva y no tengamos absolutamente todas las herramientas legales este sistema no va a ser implementado", agregó.

Federico Mora, jefe de Gabinete de la Municipalidad, manifestó que tienen el deseo que prime la transparencia para que se evite cualquier tipo de desinformación, de tergiversación y del uso inapropiado de sus nombres en los cargos de confianza que están ocupando.

Mencionó que la orden de servicio no la emitieron todavía y primarán que haya una "absoluta transparencia" y con el informe correspondiente de la Contraloría Interna estarán a disposición del intendente los siguientes pasos.