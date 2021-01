Multan a 500 viajeros por no presentar test Covid-19

Excursionistas en la mira. El Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud, remitirá una lista de 500 personas al Ministerio Público que incumplieron con la realización del test RT-PCR, para detectar el coronavirus. Los que no cumplieron con el requisito serán multados.

Nacionales y extranjeros residentes que retornan al país sin el resultado de test RT-PCR, tienen tiempo de realizarse el estudio en un plazo no mayor a 24 horas tras el arribo. Pese a la facilidad y el tiempo de gracia otorgado, hay gente que no está cumpliendo con el requerimiento, dijo el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud. “Cruzando datos con Migraciones, encontramos que unas 500 personas que retornaron al país no se hicieron el test, pese a que se comprometieron a realizarse la prueba y firmaron una declaración jurada”. INFRACTORES El titular de Vigilancia de la Salud expresó que transcurrieron cinco días de la llegada al país de los viajeros que infringieron la medida vigente, por lo que se elevará a conocimiento del Ministerio Público para que se tomen las medidas correspondientes. “Estamos presentando el documento a Asesoría Jurídica para que se dé cumplimiento a la sanción establecida para todas aquellas personas que se comprometieron a hacerse el test al ingresar al país y no cumplieron”. Desde finales de diciembre se está registrando que varios viajeros que regresaron del exterior dieron positivo al test de Covid-19. Uno de los casos recientes es de dos connacionales que fueron de vacaciones a Río de Janeiro. Al retornar al país se sometieron al test RT-PCR y resultaron positivo al virus pandémico. Estimativamente, el 10% de los vacacionistas que vuelven al país dan positivo al coronavirus. “Tenemos casos, alrededor del 10% (paraguayos que regresan del Brasil). Pero tenemos un problema, no todos se están registrando en Migraciones”, señaló en declaraciones a Radio Monumental. DOCUMENTO FALSO Una persona de nacionalidad italiana de 54 años intentó ingresar al país con un resultado de test Covid-19 falso. El viajero intentó sobornar al personal del MSP en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para poder ingresar al país. A raíz de estas irregularidades, el viajero fue trasladado por personal de Migraciones hasta la zona de embarque para aguardar el vuelo de retorno a su país de origen. El hecho fue denunciado a la Comisaría de Luque.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO