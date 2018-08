Mujer desapareció extrañamente y sus familiares piden ayuda

La denuncia policial ya está hecha, confirmó Lorena Moreira, la hija de Ña Reini. Contó que cuando desapareció llevaba puestos una blusa color crema y un pantalón estampado con flores.

“Mi mamá le estaba ayudando a mi papá a cargar agua en el camión y después entró hasta el fondo de la casa para dejar la jarra, pero ya no volvió. Entonces mi papá fue detrás de ella para despedirse y ya no le encontró. Tampoco estaba en su pieza”, relató su hija, indicando que en ese momento eran cerca de las 4.30 de la mañana.

“Fue en eso que mi papá me habló y me dijo que no le encontraba, que se quería despedir, porque ya se tenía que ir al trabajo”, siguió contando Lorena sobre su madre, quien se había levantado de madrugada a preparar el mate y un remedio casero para su esposo. “Todo eso hizo antes de que saliera mi papá al trabajo”, explicó.

El único medicamento que consume Ña Reini es para mantener estable la presión alta, aclaró la hija.

Antonia Barrios-desaparecida.jpeg Este collage de doña Antonia Barrios es la que se difunde por Whatsapp y redes sociales para apelar a la ayuda de la ciudadanía. Gentileza

Primeros reportes

Tras la incesante búsqueda, Lorena Moreira manifestó que su madre fue vista primero a las 4.45 del mismo día que desapareció, a cinco cuadras de su casa, camino a Ñemby en la zona de Botellón.

A las 7.00 estuvo por el centro de la ciudad de San Lorenzo. Lo constataron mediante las grabaciones de la cámara de un comercio.

Seis horas más tarde, en el mismo día, reportaron que la vieron en el cuarto barrio de Luque. Sus familiares ya acudieron a todos los lugares donde le mencionaron que estuvo.

“Creo que ella se sube a los colectivos, por eso es que no la encontramos donde nos dice la gente. Las personas que conversaron con ella dicen que tiene la mirada perdida y pide G. 5.000 porque quiere volver a su casa”, detalla angustiada la hija.

Además, quienes ya se comunicaron con Lorena Moreira, describen que vieron a su madre con la misma ropa que tenía puesta en el momento que desapareció.

Si ven a doña Antonia Barrios, sus familiares piden que reporten a los siguientes contactos: (0991) 267-803 con Lorena Moreira o al (0981) 892-023 con Norma Moreira.