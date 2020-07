“Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos”, continuó el representante.

“Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”, agregó.

Preston y Travolta tienen dos hijos: Ella, de 20 años, y Benjamin, de 9. En enero de 2009 sufrieron la pérdida de su hijo Jett, a los 16 años.

La carrera de Preston comenzó en 1985 con un papel en la cinta Mischief y fue adquiriendo fama con sus intervenciones en Twins (1988), Jerry Maguire (1996) y For Love of the Game (1999). Más adelante, apareció en Battlefield Earth (2000), Death Sentence (2007) y Old Dogs (2009).

También apareció en el videoclip para la canción She Will Be Loved, de Maroon 5.Su última intervención en la gran pantalla fue en Gotti (2018), junto a Travolta, donde encarnó a la mujer del mafioso John Gotti.

Preston y Travolta se casaron en septiembre de 1991, cuando la actriz estaba embarazada de Jett, su primer hijo.E l propio Travolta confirmó la muerte de su esposa a través de Instagram.

“Con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchos (…) El amor de Kelly y su vida siempre serán recordados”, apuntó el intérprete.