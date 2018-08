Muere Ed King, coautor de "Sweet Home Alabama"

La revista Rolling Stone señaló que King había padecido cáncer de pulmón y que había sido hospitalizado recientemente por esta razón.

Aunque comenzó su carrera en la banda Strawberry Alarm Clock, Ed King fue conocido principalmente por ser uno de los miembros de Lynyrd Skynyrd, grupo que, junto a The Allman Brothers Band, se convirtió en el máximo representante del rock sureño.

Surgido en los años 70, este intenso y apasionado género unía el rock con el blues, el country y el soul, se dejaba llevar por largas improvisaciones instrumentales y sus músicos mostraban de manera constante su orgullo por pertenecer al sur de Estados Unidos.

King se incorporó en 1972 a Lynyrd Skynyrd, banda liderada por Ronnie Van Zant y formada en Florida (EEUU.).

El guitarrista llegó a tiempo para grabar el primer y popular disco del grupo, Pronounced 'Leh-'nérd 'Skin-'nérd (1973), que incluía himnos del rock sureño como "Free Bird".

King también dejó su huella en dos álbumes más, Second Helping (1974) y Nuthin Fancy (1975), la época más exitosa del conjunto y en la que, junto a Gary Rossington y Allen Collins, contribuyó a crear el sonido entrelazado de tres guitarras característico de Lynyrd Skynyrd.

Además, King fue uno de los compositores de "Sweet Home Alabama", la canción más famosa del grupo y que todavía se escucha de manera habitual en las radios de rock.

"Sweet Home Alabama" fue una respuesta a los temas de Neil Young "Southern Man" y "Alabama", en los que el canadiense criticaba los estereotipos y la historia del sur de EEUU.

King es quien dice "one, two, three" (uno, dos, tres) antes de que comience el famoso fraseo de guitarra de "Sweet Home Alabama".

El músico abandonó Lynyrd Skynyrd en 1975, pero volvió a formar parte del grupo entre 1987 y 1996.