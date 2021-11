Motochorros con una niña a bordo asaltan a adolescente en B° Obrero

El asalto quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes son analizadas por los agentes de la Comisaría 4ª Metropolitana, para identificar a los autores.

En dichas imágenes se observa el momento en que la moto avanza sobre Alberdí entre 6ª y 5ª proyectadas, cuando el conductor detiene la marcha y desciende del biciclo el hombre que se encontraba último entre los acompañantes.

Se trata de un joven con bermudas y remera de color rojo; además, lleva puesto un kepis. El hombre va directo a la adolescente que pasa caminando por la vereda, con su teléfono celular en una mano mientras con la otra sujeta de la mano a una niña. Todo esto ocurre mientras sobre la moto le aguardan los cómplices, el hombre que está al mando de la moto, una mujer que va atrás, y la niña sentada sobre el tanque de combustible.

Tras despojar del celular a la chica, el malviviente sube nuevamente a la moto, sobfre la punta del asiento, detrás de la mujer, y se escapan del sitio. Mientras los malvivientes huyen, la víctima queda consternada, sin saber qué hacer, tras sufrir la agresión.

En las imágenes no se observa si el motochorro utilizó un tipo de arma para amenazar a su joven víctima.

¿nuevo modus operandI? Para el comisario Éver Molinas, jefe de la Comisaría 4ª Metropolitana, esta no sería una nueva modalidad de asaltos utilizada por motochorros, sino más bien se trató de una situación de oportunistas.

“Pasaron por el lugar y vieron desprotegida a la menor, con el teléfono celular en mano, en una zona donde no había gente que lo pueda socorrer, en total estado de vulnerabilidad, y aprovecharon”, dijo el comisario, al ser consultado si el uso de una niña en los asaltos no sería un nuevo modus operandi de delincuentes motorizados para engañar a las autoridades del orden público y no levantar sospechas, ni de sus víctimas ni de la Policía.

Igualmente, el comisario solicitó ayuda a la ciudadanía para reconocer a las personas que cometieron el asalto, teniendo en cuenta que las imágenes del circuito cerrado que captó el asalto ya fueron viralizadas a través de las redes sociales.

Precisó el jefe policial que es la primera vez que ocurre un asalto de este tipo y resaltó que el delincuente no utilizó ningún tipo de arma contra su víctima.