MOPC urge arreglo de goteras en el túnel de Tres Bocas

Sobre las goteras registradas ayer en el túnel de Tres Bocas, recientemente habilitado junto con una rotonda en el sitio, el ingeniero Francisco Recalde, coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), subrayó que “es incorrecto” que se esté infiltrando agua “y goteando, porque eso no es seguro para los usuarios”, ya que puede ocasionar algún problema.

“Desde el punto de vista estructural, no hay ningún tipo de peligro ni inconveniente. Lo que falta, y ya se le ha observado a la contratista en la etapa de operaciones previas a la recepción provisoria, en forma escrita, es la colocación de esa canaleta prevista y aún no lo han hecho. Como no estaba lloviendo no era aparentemente urgente por parte de la contratista, pero al contratista se le está ya urgiendo lo que se le dijo que hagan y no hicieron”, declaró Recalde.