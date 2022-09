Militar y pasero a los golpes en el Puente de la Amistad

Félix Duré, subcomandante de la Armada, informó a NPY que tiene personal apostado en la cabecera del puente internacional para controlar el ingreso al país para que todo sea fluido.

https://twitter.com/npyoficial/status/1572315581730242576 ¡Otra discusión que terminó a los golpes!



Sucedió en zona primaria del Puente de la Amistad.



Un motociclista a los puños con un agente de la Armada



"Este tipo de incidentes se registra casi todos los días", Félix Duré, Subcomandante de la Armada en CDE.#NPY pic.twitter.com/RrymH653pc — NPY Oficial (@npyoficial) September 20, 2022

Comentó que este martes tuvieron varios incidentes con los motociclistas que no respetan el acceso correspondiente y que uno de ellos aparentemente no quiso cumplir con las directivas del personal y reaccionó de forma violenta contra el militar, quien para salvaguardar su integridad no tuvo otra opción que defenderse.

Manifestó que el hombre es un ciudadano paraguayo que "entiende perfectamente" el sistema de ingreso al país y que no es turista, ni tampoco una persona que utiliza por primera vez el acceso.

"Son gente que adrede están exponiendo su propia vida y la de terceros. Lo peor aún es que no quieren respetar a las autoridades que están ahí para tratar que esto (el paso por el lugar) cada vez esté mejor", expresó.

Señaló, además, que es complicado para el personal realizar el trabajo en el lugar, porque este tipo de incidentes se registran constantemente.