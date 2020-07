En contacto con radio Monumental 1080 AM, el empresario fue tajante al decir que no tiene en mente meterse a la arena política y que su vida actualmente se centra en el fútbol.

“No hay nada de eso (política), no es cierto y eso puedo negar categóricamente. Yo soy del fútbol y de ahí no me muevo, el día que deje el fútbol me voy a dedicar 100% a las empresas”, afirmó.

Si bien los rumores surgieron a partir de la expansión del holding de medios de la familia, el empresario enfatizó en que las administraciones son independientes y que ese manejo está a cargo de su hermano, Norman Harrison.

“Es muy difícil hablar de esto cuando yo no tengo nada que ver, no me gustaría emitir opiniones al respecto y no me es cómodo. Mi hermano es independiente, él maneja sus cosas y nosotros le apoyamos”, expresó.

Sobre sus trabajos al frente de la APF, Robert mencionó que desde inicios de este año se está trabajando en la implementación gradual del Fair Play financiero en conjunto con la FIFA.

De acuerdo a como detalló, en una primera fase se verificará el cumplimiento con las obligaciones tanto de los jugadores como del cuerpo técnico por parte de los clubes.

En una segunda etapa, según refirió, será el estudio de los balances de ingresos y egresos de las instituciones. Por último sería el origen del fondo de cada club deportivo, en caso de que tengan un aporte extraordinario.

"Todo eso es en fase, lo primero que queremos llevar adelante es el pago de salarios, que es un hecho no menor. Para el inicio de cada torneo, todos los clubes tendrán que estar al día y eso ayudará a la formalización", señaló.

El Fair Play financiero entrará en vigor desde el próximo año y la idea fue importada desde Europa, donde a los grandes clubes se les impuso un tope para salarios y contrataciones.