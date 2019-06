“Mi hijo no le debe fineza a Libertad”

Benjamín Benítez, padre del futbolista Alan Benítez, respondió a las declaraciones del vice de Libertad, Rubén Di Tore, y aseguró que su hijo y su familia “no le deben ninguna fineza” al club ni tampoco al presidente honorario, Horacio Cartes. El dirigente había dicho en comunicación con la 1080 AM, que tanto Alan como los otros marginados, Jorge Recalde y Ángel Lucena, “le deben mucho” al club y a Cartes, a lo que Benítez manifestó: “Esto es fútbol, no sé por qué este señor (Di Tore) dice eso”. Asimismo, mencionó que los jugadores no pueden hablar, porque el club les prohíbe o serán multados.