El denunciado, de 39 años de edad, ya quedó detenido en la Comisaría Primera de San Pedro. Fue imputado por el fiscal Jorge López Lorman, por abuso sexual en menores y se ordenó su prisión, informó el corresponsal de Última Hora Carlos Aquino.

Según la denuncia, el abuso se produce desde que la menor tenía 12 años. La niña tuvo un bebé hace ocho meses y sospechan que sería del mismo padrastro. La víctima nuevamente está embarazada, de 2 meses.

La madre alegó que se enteró recientemente de todo lo ocurrido, ya que su hija nunca le confesó lo que le sucedía, por temor, pues recibía constantemente amenazas de parte de su padrastro.

El crimen ocurrió a 50 kilómetros de Puerto Antequera, una comunidad de no más de 4.000 habitantes, donde la Codeni del municipio casi no funciona. A la localidad de donde es oriunda la adolescente, se llega solo por agua.

En comunicación con la 800 AM, la mamá alegó que, como su hija estaba en una relación de noviazgo, no sospechó que la pareja de la menor no fuera el progenitor. Sin embargo, hace pocos días la niña le confesó la situación, por lo que ahora sospecha que el primer bebé que tuvo fue producto del abuso sufrido.

La mujer, además, tiene otros cinco hijos y también está embarazada.

Los nombres de la adolescente, la madre y su padrastro se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima.