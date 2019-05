Mel Gibson protagonizará Force Of Nature junto a Kate Bosworth

El realizador estadounidense Michael Polish (The Astronaut Farmer, 2006), que es el marido de Bosworth, será el director de esta película, que contará con un guion firmado por Cory Miller.

Force of Nature narrará la historia de unos criminales que intentan dar un golpe en un edificio evacuado ante la amenaza de un huracán.

Sin embargo, un policía retirado (Gibson) se enfrentará a ellos y tratará de proteger a los residentes que continúan en el edificio pese a los avisos de evacuación.

A falta de que se conozcan los nombres de los actores que completarán el reparto de este filme, se espera que Force of Nature comience su rodaje a mediados de julio en Puerto Rico.

Ganador del Óscar a la mejor película y al mejor director por la aclamada Braveheart (1995), Gibson estrenó el año pasado como actor la cinta Dragged Across Concrete (2018), donde compartía escenas con Vince Vaughn.

Como realizador, su último trabajo hasta la fecha es Hacksaw Ridge (2016), un filme bélico protagonizado por Andrew Garfield y por el que fue nominado al Óscar al mejor director.

Entre sus proyectos futuros tras las cámaras figuran un remake del clásico del wéstern The Wild Bunch (1969), del cineasta Sam Peckinpah, y un drama sobre la II Guerra Mundial titulado Destroyer.

Nota relacionada: Mel Gibson dirigirá un drama sobre la II Guerra Mundial titulado "Destroyer"

Como actor, Gibson aparecerá en The Professor and the Madman, junto a Sean Penn, o en Waldo, donde estará acompañado por la mexicana Eiza González y Charlie Hunnam.

Por su parte, la carrera de Bosworth incluye créditos en películas como Blue Crush (2002), Superman Returns (2006) y 21 (2008).

La actriz estadounidense tiene previsto estrenar este año en la plataforma digital Netflix la serie de ciencia-ficción The I-Land.