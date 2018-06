Mejoras en ANDE son urgentes pero llevarán tiempo, señala nuevo titular

El ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS) y actual decano de la Facultad de Ingeniería de la UNA fue seleccionado por el presidente electo Mario Abdo Benítez como el nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Ya conoce la institución, puesto que trabajó 28 años en la empresa pública (se retiró voluntariamente) y llegó a ejercer como gerente financiero.

Observando desde afuera, el ingeniero señaló que las diferentes administraciones aún no lograron conseguir que la ANDE brinde el nivel de calidad que la población requiere, tanto para los usuarios residenciales como para los industriales. Añadió que los cortes del suministro demoran mucho tiempo en ser restablecidos, lo que genera pérdidas económicas para las empresas.

“Tiene que haber un esfuerzo en comenzar a tener un sistema de gestión de distribución, de manera tal que nosotros desde la ANDE podamos tener un control de todas las instalaciones. Así, cuando ocurren los problemas, sistematizar el tipo de reparación que tiene que hacerse, la rapidez, la priorización de nuestros recursos, que en el caso de una gran tormenta siempre van a ser limitados. Dar una respuesta más rápida a nuestros clientes”, comentó.

Sobre la urgencia que tiene la ANDE de impulsar obras y no afrontar muchos trámites burocráticos en las licitaciones (a diferencia de otras entidades), Ferreira indicó que debe haber un equilibrio entre la necesidad de dar una respuesta ágil a los consumidores y la transparencia que tiene que tener un proceso. Señaló que la Ley de Contrataciones (2051) tiene sus ventajas porque da a los oferentes un marco de competencia que otorga transparencia en las licitaciones. Si se va a implementar un sistema paralelo para las urgencias, tiene que ser muy limitado y para casos particulares, enfatizó.

TARIFA Y CLYFSA. Ferreira aseveró que el rebalanceo tarifario (incremento de la tarifa que se dio en el 2017) puede brindar beneficios, ayudar a impulsar las inversiones, pero sus efectos no se verán en el corto plazo, dado que las inversiones llevan tiempo.

“Ya que se dio el ajuste tarifario, eso tendría que revertirse rápidamente en beneficio de los clientes y ahí tienen que venir las inversiones, pero ese efecto no es inmediato. Las inversiones tardan tiempo en ser realidad y materializarse en un beneficio para los clientes. Eso va a llevar un tiempo. En un principio, como cliente, aún no he notado los efectos positivos que debieron haberse dado por el mayor sacrificio que estamos realizando al pagar una tarifa mayor. Pero desde afuera no puedo decir si eso es simplemente porque no hubo resultados, debido a los procesos que requerían insumos financieros, o por otros problemas de gestión”, detalló.

Acerca de su trabajo como asesor de la Compañía de Luz y Fuerza (Clyfsa) de Villarrica, indicó que se alejó de la empresa a inicios del 2018, luego ser nominado en la UNA. Vale recordar que Clyfsa había accionado contra la ANDE, y consiguió el amparo de parte del Juzgado Penal de Garantías (representado por Claudia Mosqueira) para impedir que se apliquen las nuevas tarifas en la capital del Departamento de Guairá.

Sobre esta situación especial que vivirá, una vez que asuma la presidencia de ANDE, dijo que lo que ya está judicializado deberá resolverlo la instancia que le corresponde. Sin embargo, afirmó que Clyfsa y las colonias menonitas del Chaco necesitan un marco jurídico y económico específicos para desarrollar sus actividades.

“Son los dos distribuidores de energía que tiene el Paraguay hoy aparte de la ANDE. Al fin y al cabo, si uno mira la historia del sector eléctrico, han colaborado y han sumado sus esfuerzos a la ANDE”, expresó.

REDUCIR PÉRDIDAS. Con el fin de mejorar la gestión financiera y no tener que recaer en incrementos tarifarios, se requieren varios esfuerzos y uno de ellos es la lucha contra las conexiones clandestinas, destacó. Ferreira considera que existen las condiciones para que la ANDE obtenga financiamiento, mejore el servicio y a la par pueda disminuir pérdidas.

“Estas son cuestiones urgentes a revisar, de manera tal que a mediano plazo parte del financiamiento no se dé por un incremento de tarifas, sino por una reducción de pérdidas. Esa va a ser parte de nuestra política”, apuntó.