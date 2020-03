Médicos se encadenan exigiendo reglamentación de ley de jubilación

Otro grupo de médicos acompaña la medida desde las afueras de la institución. Los profesionales de la salud afirman que se mantendrán indefinidamente en manifestación hasta que se presente la reglamentación, que debió estar en un periodo de 120 días luego de la promulgación de la normativa, en mayo del año pasado.

“Ya hubo varias reuniones, ya hubo convocatoria. Pero es una especie de ninguneo, de ignorar la ley promulgada. Es un proceso continuo de mentiras y amenazas porque nos dicen que van a interponer una acción de inconstitucionalidad”, comentó el doctor Lilio Irala.

De ser el caso, para el profesional médico la acción de inconstitucionalidad debería ser presentada contra la jubilación docente, policial y militar.

"Estamos pidiendo un trato igual al que los compañeros del Instituto de Previsión Social (IPS) ya tienen, estamos pidiendo menos de lo que el magisterio judicial tiene, menos de lo que los docentes universitarios tienen. No pedimos ningún tipo de privilegio, pedimos simplemente lo que es justo", señaló Irala.

Lamentó que el actual Gobierno no respete la institucionalidad del Congreso Nacional. "Si este Gobierno se muestra indiferente a las decisiones de las demás instituciones, entonces debería dejar de existir la República y deberíamos ser una monarquía", indicó.

Criticó al Gobierno por su "incapacidad de manejar conflictos, ni siquiera son 100 o 150 los médicos que se jubilan por año. Imagínense que los magisterios jubilan a miles y esos sí colapsan la Caja (Fiscal) y no nosotros", apuntó.

El médico también calificó de falsas las declaraciones del presidente Mario Abdo, por su agradecimiento al personal de blanco.

"Nosotros estamos con suspensión de vacaciones, estamos conteniendo a avalanchas de pacientes, tuvimos que hacer contingencia y medidas heroicas para contener la epidemia de compatriotas enfermos en los hospitales totalmente rebasados. Sin embargo, no son capaces de reivindicarnos con una cuestión tan sencilla. Son unos mentirosos, no tienen la más mínima voluntad de reconocernos nuestro derecho y darnos esta reivindicación histórica", puntualizó.

Hacienda lamenta medida de fuerza

En comunicación con Última Hora, el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas, lamentó la situación y la medida adoptada por el gremio considerando las contantes audiencias, en las que incluso participó el ministro Benigno López.

No obstante, reconoció la demora en los plazos y justificó que esto se debe a que se encuentran trabajando en ciertas lagunas que presenta la ley.

"Nosotros vemos inconvenientes en la ley, inconvenientes que en su momento el Ministerio de Hacienda presentó al Congreso Nacional, que no están muy claras dentro de la ley. Se está trabajando desde las distintas direcciones para ver cómo definir estas cuestiones", refirió Llamosas.

Citó el ejemplo de que la ley de jubilación se aplica a médicos del Ministerio de Salud, pero que no contempla a aquellos que también trabajan en otras entidades, que coinciden con régimen general.

"También hay casos de médicos que ya presentaron el pedido de media jubilación, pero que en la ley no se precisa desde qué edad se debe dar. No se definen las actualizaciones de la ley, de cómo va a ser. Qué va a pasar con herederos, no sabemos si van a haber herederos", ennumeró.

Llamosas mencionó que actualmente se encuentran 28 pedidos de jubilación bajo esta nueva ley y garantizó que los mismos se encuentran en trámite.