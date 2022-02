Médicos piden que Cones no permita matriculación a carreras irregulares

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) solicitó al Consejo Nacional de Educación Superior ( Cones ) que no se permita a instituciones sin acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) la matriculación al primer año de la carrera de Medicina este 2022, y que la medida se mantenga hasta el cumplimiento de todos los requisitos del modelo nacional.

La asociación además impulsa que desde el 2023, el Ministerio de Salud no brinde registro profesional de médico a los egresados de las instituciones con cuentas pendientes ante la Aneaes, adecuando sus requisitos.

En conferencia de prensa, representantes del CPM explicaron que actualmente en el país, de 38 universidades que ofrecen cursar Medicina, solo 15 cuentan con acreditación por Aneaes, lo que dificulta que los graduados puedan acceder a especializaciones, becas y contratos con el Estado.

Eso implica principalmente que no se pueda garantizar a la comunidad en general que “el profesional médico reúna las condiciones y las competencias para responsabilizarse de un paciente”, según puntualizó el Prof. Dr. Jorge Rodas, miembro del Círculo Paraguayo de Médicos.

Por su parte, la titular del CPM Dra. Gloria Meza, recalcó que “que quienes digan llamarse médicos provengan de universidades reconocidas, es lo que va a permitir a la sociedad saber que su salud está en buenas manos”.

Meza compartió que otra preocupación del gremio es el proceso de certificación y recertificación de especialidades médicas, proceso que debe realizarse por un consejo de profesionales altamente calificados subrayando que estos deben estar libres de influencias políticas, económicas y sociales.

“No se trata de un proceso meramente administrativo, se trata de un proceso de revisión exhaustivo de los conocimientos habilidades y prácticas que dicen tener los postulantes, por eso enfáticamente creemos que esta resolución debe estar a cargo de un comité altamente apolítico, sin influencias externas de ninguna naturaleza y creemos que esa figura, como ha sido ratificada por muchos ministros, le compete al Círculo Paraguayo de Médicos”, aseguró Meza.

Intervención y clausura. Como antecedente, en la nota dirigida al Cones el gremio de médicos subraya que ya en el 2019 se hizo extensiva esta preocupación en busca de una resolución y modificación que permita intervención y posterior clausura de las instituciones que no inscriban las carreras de salud o incumplan con el proceso total.

El CPM destaca que es imperativo que el Cones disponga para las carreras de Medicina no acreditadas, iniciar y eventualmente terminar el proceso de acreditación en el modelo nacional, a fin de cumplir las normativas legales y de calidad académica en la educación médica.

De esta manera se permitirá a los estudiantes que iniciaron sus estudios en carreras de Medicina no acreditadas lograr graduarse y ejercer su profesión en las condiciones óptimas –objetivo primordial de la acreditación– en el marco de la ley de Educación Superior y la Constitución Nacional.

Actualmente, según la CPM, con el estado de la educación no existe un mecanismo de rectoría que proteja a la sociedad en caso de mala praxis. Así también, no se ha planteado por parte del Ministerio de Salud, ni por otra autoridad competente, un mecanismo que permita a las instituciones de educación superior y programas de Medicina no acreditados, el tránsito a este estado que exigen la ley y las buenas prácticas atendiendo a la incidencia de esta profesión como pilar fundamental en la sociedad; mientras que siguen brindando el registro profesional a los graduados de estas instituciones.

Que quienes digan llamarse médicos provengan de universidades reconocidas es lo que va a permitir a la sociedad saber que su salud está en buenas manos. Dra. Gloria Meza, Círculo Paraguayo de Médicos.