Según explicó el representante legal de la mujer, la persecución y la saña contra ella comenzó cuando nació su bebé en 2017 y utilizó los permisos de lactancia establecidos en la ley. La misma también fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune.

Cuando tuvo que regresar a sus labores, fue obligada a recusar dos años, recibió todo tipo de denuncias falsas para apartarla de la especialidad, sufrió acoso sexual y luego fue denunciada por la misma persona que la acosó, detalló el abogado a Última Hora.

“Cuando volvió de su permiso de maternidad empezaron a burocratizarla, la maltrataban, la hostigaban. Tampoco le comunicaban las guardias y la maltrataban por WhatsApp; nosotros tenemos todo documentado”, expresó el defensor.

Puede interesarle: Semana de la lactancia materna. ¿Cuáles son los permisos por ley?

Ferreiro explicó que la mujer ya fue sometida a un primer sumario, donde también la denunciaron por supuestas ausencias injustificadas en el curso de posgrado, pero en esa instancia se resolvió la cuestión a favor de la mujer, ya que se pudo probar con todas las documentaciones que no existieron irregularidades.

No obstante, en este segundo sumario –que iniciará este viernes 7 de agosto– vuelven a presentar denuncias genéricas y falsas por supuestas ausencias, siendo que la mujer, pese a su enfermedad autoinmune y por su necesidad de permanecer en aislamiento en el marco de la pandemia del Covid-19, intentó reincorporarse para trabajar.

“Le decían que no vaya porque no se podía garantizar su salud, ella presentó notas para pedir su reincorporación, pero hasta hoy no le dejan inscribirse y después la sumarian por ausencias”, mencionó Ferreiro.

Entre las pruebas que presenta como acoso laboral, la mujer denuncia que le asignan cargas horarias irregulares y excesivas, interminable burocracia en el tratamiento de sus pedidos y permisos, para extraerse leche materna la obligaban a hacerlo en el vestuario y la negativa a implementar reemplazos durante los minutos en los que necesitaba realizar la extracción de leche.

“También recibió acoso sexual y agravios por WhatsApp, cuando ella preguntaba por cuestiones laborales, recibía mensajes que decían ‘que lindas son tus curvas’, pero ella corta en seco eso y le pide a su superior que 'no le decepcione'”, comentó el abogado.

Finalmente, la defensa pide a las autoridades académicas tener en cuenta las pruebas para resolver la situación de forma justa, mientras que la médica teme que pongan en riesgo sus años de formación por el caso.

Emitirán un comunicado

Por otro lado, Última Hora consultó sobre el caso a la Dirección de Comunicación de la Facultad de Medicina de la UNA, a lo que contestaron que el Departamento de Postgrado de Anestesiologia emitirá un comunicado escrito en horas de la tarde para dar a conocer la versión sobre la denuncia.