MEC distribuye mesas por valor de G. 900.000 cada una en Concepción

Las mesas entregadas no tienen ningún material especial, es decir todas son comunes. Tampoco fueron acompañadas con las sillas correspondientes.

La distribución por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se realizó semanas atrás y los directores validaron las planillas con sus firmas en las que consta que cada mueble (mesa de aluminio) tiene un valor de G. 900.000. Muchos de ellos dudaron en firmar, pero finalmente no tuvieron otra salida que validar el documento.

La empresa proveedora es Servicios de Ingeniería y Tecnología (Sintec) S.A que en la planilla de descripción hace figurar el objeto como Mesa- Alumno-Modelo Sintec S.A (Mesa EB 3° Ciclo EEBB), costo de G. 900.000 y la fecha es de 4 de noviembre de este año.

mesa1.jpg La distribución se realizó semanas atrás y los directores validaron las planillas con sus firmas. Foto: Gentileza.

La entrega se realizó en varias instituciones educativas del Departamento de Concepción. Los directores no se animaron a denunciar públicamente, tampoco los padres de familia accedieron a la información, ya que las comisiones están en modo Covid-19.

Sin embargo, se pudo conseguir las copias de planillas y las fotografías de las mesas de alto costo, que podría convertirse en otro artículo de oro.

mesa2.jpg La empresa proveedora es Servicios de Ingeniería y Tecnología (Sintec) S.A. Foto: Gentileza.

Según averiguaciones realizadas, el precio de la mesa no podría sobrepasar los G. 300.000 a G. 400.000, no así el costo mencionado, por lo que no se descarta una gran sobrefacturación.

