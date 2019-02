Mayoría zacarista impone a Kelembu como intendente y hablan de atraco

Subió hasta en la parte trasera de una camioneta y se dirigió a los funcionarios que se acercaron y en coro gritaban “Kelembu”. Explicó que se realizó una sesión extraordinaria en la Dirección de Tránsito, donde informó que se aceptó la renuncia de la intendenta Sandra McLeod de Zacarías y que fue electo para reemplazarla en el cargo. Igualmente indicó que fueron electos presidente de la Junta Municipal, Juan Ángel Núñez, y Javier Bernal, vicepresidente. Con esta acción buscan evitar que Sandra McLeod sufra los efectos de una destitución y que pueda posteriormente competir en otras elecciones.

Al argumentar la acción, Miranda afirmó que lo que hicieron es legal e instó a sus colegas que no están de acuerdo a que accionen judicialmente. Mencionó que el artículo 77 del reglamento interno dice que cuando no hay condiciones dentro de la Junta Municipal se puede sesionar en otro sitio por cuestiones de seguridad.

Explicó que intentaron ingresar al legislativo y que la Policía Nacional allí apostada les informó que no había condiciones. “Este artículo habla que si no hay seguridad, condiciones de sesionar, no dice números, dice que la Junta Municipal puede sesionar en cualquier lugar”, indicó.

“Carolina Llanes es la que tiene que venir a entregarme el cargo por completo a través de un corte administrativo, como el nuevo ordenador de gastos”, añadió.

SESIÓN ILEGAL. La bancada opositora, de cinco miembros, ratifica la autoridad del concejal Herminio Corvalán como presidente de la Junta Municipal. Denuncian que en la sesión de la mayoría zacarista, conformada por siete de los doce concejales, se violó el artículo 71 de la Ley 3966, sobre “Publicidad de los órdenes del día”, que establece que las sesiones extraordinarias deben ser publicadas con 12 horas de anticipación.

Igualmente dejan constancia que los cinco concejales no han recibido ninguna notificación por lo que aseguran que sesión de la víspera fue irregular e ilegal violando el artículo 22 del reglamento interno que dice que los concejales deben ser invitados por secretaria para las sesiones extraordinaria, hecho que no ocurrió.

También denuncian que se violó el artículo 78 del reglamento interno, que expresa “La Junta Municipal en circunstancia especial y por dos tercios de los votos (8) podrá sesionar en locales fuera del local municipal”. Hablan de un evidente atraco.

LOS ARGUMENTOS

A favor de Kelembu

Argumentaron que el artículo 77 del reglamento interno de la Junta Municipal de Ciudad del Este establece que cuando no hay condiciones dentro del recinto de la Junta se puede sesionar en otro sitio por cuestión de seguridad.



En contra

La mayoría zacarista conformada por 7 de los 12 concejales violó el artículo 71 de la ley 3966, sobre “Publici dad de los órdenes del día”, que establece que las sesiones extraordinarias deben ser publicadas con 12 horas de anticipación..

Accionaron civil y penalmente contra oficialistas

La bancada de concejales de la oposición en Ciudad del Este conformada por cinco ediles, pidió ayer la prohibición de innovar como medida cautelar en un juicio de nulidad de acto jurídico presentado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de Ciudad del Este, contra los siete concejales oficialistas. Estos realizaron una sesión considerada mau, para aceptar la segunda renuncia de la intendente separada Sandra McLeod de Zacarías, y luego nombrarle como intendente a Celso Miranda, vicepresidente de la Junta Municipal y como presidente de la Junta Municipal a Juan Ángel Núñez. Paralelamente, hoy denunciaran por varios hechos delictivos y criminales a los siete concejales.

ALLANAMIENTOS. También los abogados Yolanda Paredes y Miguel Angel López, referentes de Cruzada Nacional, presentaron una denuncia por varios hechos delictivos y pidieron el allanamiento de la Municipalidad y la incautación de documentos, que probarían los hechos. La acción civil fue presentada ante el juez Mario Aguayo, quien hoy deberá resolver sobre la medida cautelar.

Diputado fue víctima de golpiza de funcionarios

El diputado opositor Jorge Brítez fue sometido a una golpiza una vez más por funcionarios municipales leales al clan Zacarías en la mañana de ayer, en el momento en que se dirigía a la sede municipal para ir a saludarle al supuestamente “ intendente” Celso Kelembu Miranda, según su versión.

Brítez lamentó que Kelembu haya pasado a formar parte de la bancada de los zacaristas, luego de haber sido compañeros de lucha, denunciando la corrupción existente en la Municipalidad y que ahora estén festejando con los concejales afines al clan Zacarías.

Recordó que antes ambos eran golpeados cada vez que entraban en la municipalidad, pero que ayer los funcionarios le estaban haciendo hurras a Kelembu, mientras que él era recibido nuevamente a golpes por las mismas personas.

“Los funcionarios que nos golpeaban antes estaban gritando Kelembu, Kelembu intendente, mba´epio péa”, afirmó. En un momento dado los manifestantes prendieron fuego a un lote de neumáticos que rociaron con combustible, y las llamas alcanzaron a un efectivo policial.