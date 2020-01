Masiva concurrencia tuvo feria de empleo en Fernando de la Mora

La actividad contó con una participación masiva de postulantes que se acercaron en la búsqueda de acceder a un puesto laboral, informó Telefuturo.

La feria causó un conflicto interno en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), luego de que se diera a conocer un comunicado oficial que desacreditaba la convocatoria.

El propio viceministro de Empleo, Dany Sánchez, refirió este martes que consideraba que no se cumplieron con ciertos requerimientos para la muestra.

“Esto no es formal, necesitamos vacancias, perfiles para vincular al candidato y hacer el seguimiento en torno a las ofertas laborales. Nosotros no podemos quedar pegados a una actividad que desconocemos”, explicó a radio Monumental AM 1080.

Lo sucedido derivó en la renuncia pública de López Arce, quien se encontraba de vacaciones, pero de igual manera participó activamente en la organización.

Mientras tanto, la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, salió al paso de la situación a través de sus redes sociales y negó que hayan conflictos internos.

Sin embargo, se lavó las manos con relación al comunicado sobre la feria y señaló que el escrito fue responsabilidad de Sánchez.