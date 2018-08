Marito colgó bandera de la ANR en despacho del Palacio

Inclusive, en las primeras semanas de estar sentado en el sillón presidencial, Abdo Benítez está dando señales de la vuelta de la dirigencia colorada en el Palacio de Gobierno, como ocurrió en otras épocas.

Dirigentes del movimiento Colorado Añetete ingresan permanentemente y se reunen con los asesores políticos y secretarios privados. Uno de los nexos es Mauricio Espínola, presidente de la seccional de capital Nº 31. Fue nombrado como secretario privado adjunto. Se encargará de recibir a la dirigencia.

“Atendiendo las necesidades de la dirigencia del Partido Colorado. Siempre con una apertura y visión de gobierno para que Marito sea el mejor presidente. Ahora es un Gobierno nacional y necesitamos a todos los colorados aglutinados para tener un gran Gobierno”, expresó Espínola, quien recibió a Maxi Ayala, otro presidente de seccional.

Otro dirigente de seccional nombrado es Luis Alcibiades Esquivel Sánchez como nuevo director general del Registro Civil. Pertenece a la seccional 44, donde el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, es presidente.

CON COLORADOS. Durante la campaña electoral, Abdo Benítez había señalado que una vez que llegase al sillón del Palacio de Gobierno, gobernaría con los colorados.

“Algunos me preguntan: ‘¿Vos vas a gobernar con colorados?’, y yo les digo: ‘¿Con quién voy a gobernar si no gobierno con colorados? ¿Con burócratas fríos que no conocen la realidad y el sufrimiento de nuestro pueblo?’. Claro que vamos a gobernar con los mejores colorados y con las mejores coloradas”, expresó durante un acto en San Pedro del Paraná.

Abdo Benítez remarcó que “los ministros van a hacer sus tareas en los horarios de oficina y cada ministro va a venir a poner su pañuelo colorado los sábados y domingos”, sentenció el mandatario.

Varios de los ministros y secretarios que manejarán las instituciones tienen cuestionamientos y algunos fueron investigados. Abdo Benítez está pagando los favores políticos con los dirigentes que le ayudaron a ganar las internas.