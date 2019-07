Marito anunció que vetó la ley de autoblindaje por inconstitucional

“Veté la ley de autoblindaje. Mañana (hoy) se van a enterar sobre esta decisión... El problema es que es anticonstitucional… También es inconsistente que para sancionarte se necesitan 30 votos (en el Senado)”, expresó.

DOMÉSTICAS. El mandatario también anunció que va a promulgar la ley que otorga a las trabajadoras domésticas el salario mínimo vigente, detallando que todavía no firmó.

Dijo que, tal como había señalado, evaluará a todos sus ministros, pero dio un fuerte respaldo y aseguró la continuidad de su hermano Benigno López al frente del Ministerio de Hacienda y del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

Marito inició señalando que no está satisfecho con el trabajo realizado en este tiempo, explicando que es muy difícil llegar a un nivel de satisfacción por los grandes desafíos que existen. Justificó la desaceleración económica con la situación regional, la baja de los precios de la soja y de la carne, así como los siete meses de intensas lluvias que pararon la industria de la construcción y afectaron otros rubros.

También aseguró que la lucha contra el crimen organizado generó un enorme impacto en la economía, y aseguró que las políticas públicas y la burocracia estatal no son responsables de la situación actual. Aún así, aseguró que cumplirá con todas sus promesas de gobierno, dando números sobre los avances en el área de infraestructura (tres puentes, rutas y dos líneas de 500 kV), salud (600 unidades de salud familiar más), y anunció que en un mes abrirá una mesa de diálogo con los distintos sectores sociales para hablar sobre la renegociación de Itaipú, donde aseguró la apertura del Brasil.

Evaluación. Respecto al análisis que prometió realizar sobre los ministros el próximo 15 de agosto, cuando se cumple exactamente un año de su gobierno, dijo que todavía no tenía en mente algún cambio en su Gabinete.

Aseguró que se investigará a todos los ministros que tengan denuncias y que no le va a temblar la mano si debe cortar alguna cabeza, entre ellos la de su propio hermano y ministro de Hacienda, Benigno López.

“Yo le conozco a Benigno y él es una persona absolutamente honesta, pero eso no va a impedir que hagamos las investigaciones… Él va a seguir”, aseguró el mandatario, quien tuvo la misma respuesta cuando se le consultó sobre el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.

Respecto a los que tienen aspiraciones políticas, dijo que deberán salir de la función pública. “El día que oficialicen su candidatura tienen que dar un paso al costado”, dijo.

Respecto a los cambios en la Corte Suprema, no quiso opinar sobre el proceso en el Consejo de la Magistratura y aseguró que va a respetar el debate que se dé en el Senado y al candidato que elijan de los tres que están ternados actualmente.

Jura de Cartes no es parte del acuerdo

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aseguró anoche que el acuerdo en el Congreso con el sector del cartismo y del llanismo no incluye el juramento como senador activo del ex presidente Horacio Cartes. Manifestó que el pacto forma parte del acuerdo al que se llegó al inicio de su mandato y que colocó en ese entonces a dos oficialistas en la presidencia de ambas cámaras del Parlamento.

Apoyo a Taiwán y veto a Ñane Energía

El presidente Mario Abdo Benítez dijo anoche que el país seguirá siendo leal a Taiwán y que cualquier negociación con China continental será a través del Mercosur. “Taiwán es un amigo histórico y leal. Paraguay no acepta condicionamientos de ningún tipo”, refirió.

Dijo también que de aprobarse en el Congreso, rechazará el proyecto de ley impulsado por el PLRA y otros sectores denominado Ñane energía, que busca abaratar el costo de la electricidad. “No se va a aprobar. Es inaplicable. No tiene rigurosidad y puede tener un impacto negativo para la ANDE y la economía”, subrayó.

Respecto al tema de la declaración jurada de bienes, sostuvo que hay mucho morbo y que mucha gente se expone a un peligro innecesario.