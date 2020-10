Mario Vega alega que rosca mafiosa está detrás de su destitución

Ante ello, Vega alegó en contacto con Monumental 1080 AM que una rosca mafiosa del tráfico de tierras públicas está detrás de su destitución y negó haber solicitado algún monto de dinero a cambio de tierras.

“Yo creo que esto es para algo mejor, porque también tenía miedo y le comenté al presidente hace unas semanas que a veces me daba miedo llevar adelante mi trabajo como corresponde porque la rosca mafiosa es tan grande con el tráfico de las tierras públicas. Yo llegué a cambiar a cinco de siete de mis gerentes y eso no les gusta a ciertos sectores porque vamos regularizando las colonias y se van terminando los problemas de los que ellos iban lucrando”, expresó Vega.

El ex titular del Indert aseguró que se pondrá a disposición de la Justicia y planteará nuevas denuncias contra funcionarios antiguos de la institución, que aparentemente formarían parte de un esquema que opera con las tierras públicas e, incluso, estarían vinculados a enriquecimientos ilícitos.

Cerca de siete funcionarios estarían implicados y bajo sospecha, según indicó Vega, quien también adelantó que entregará los casos a la Fiscalía para que se realicen las debidas investigaciones.

“Yo voy a plantear denuncias explícitas… No sé si me van a matar, no sé qué va a pasar de mí, pero no quiero que mi nombre quede en la historia como que me destituyeron porque absolutamente no es así. Yo aseguro que no le he pedido a nadie ningún dinero”, sostuvo.

Investigación fiscal

En la primera causa, el ex presidente del Indert, Mario Vega, fue imputado por lesión de confianza, por el fiscal Luis Said. Se habla del cobro de una coima de USD 25.000 para concretar un acuerdo con una fundación y que se habría dado tras la intervención de la Asesoría Jurídica de la institución.

El ex director de Administración y Finanzas Diego de los Ríos y dos representantes de la fundación Cerro Lambaré (Fucela) también fueron procesados por este hecho, mientras que el asesor jurídico Aldo León y el jefe de Gabinete, José Luis Clerch, ya fueron detenidos.

Asimismo, Vega está procesado por cobro indebido de honorarios, tras autoasignarse una bonificación, que elevó su salario a más de G. 12 millones.

Por otra parte, el fiscal Rodrigo Estigarribia abrió una investigación por un supuesto pedido de coima de USD 200.000 para la titulación de miles de hectáreas en el Chaco, hecho que no se concretó.

Al respecto, Vega alegó que ese caso tiene que ver con supuestos narcotraficantes que invadieron tierras que estaban siendo tramitadas por colonos menonitas, quienes aguardaban licencia ambiental para poder desarrollar.

“Ese caso me tomó por sorpresa y esos lotes fueron invadidos por supuestos narcos de Pedro Juan Caballero, según me manifestó la abogada de estas personas… Los funcionarios antiguos le dieron información a los narcos y ahí construyeron pistas de aviación clandestinas. Esto es algo gigantesco. Por eso mencioné que me daba miedo con la administración porque yo nunca me presté a nadie y el propio presidente me decía que no ceda a ninguna presión”, agregó.

Finalmente, Vega mencionó que su intención es que culminen los procesos en su contra, se aclare su situación y que el mandatario decida si lo reasigna o no nuevamente en su gestión.