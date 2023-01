Mamá de bebé robada: "Yo tenía luego una desesperación en mi corazón"

La víctima mencionó que en la sala, donde se hallaba con otras madres, ella estaba separada de las demás por una carpa divisoria debido a que supuestamente se encontraba infectada con Covid-19, cuyo test resultó después negativo.

Explicó que por este motivo nadie pudo ver cuando se llevaron a la bebé, en el momento en que ella entró a bañarse para que no tuviera fiebre.

"Yo tenía luego una desesperación en mi corazón cuando me entré a bañar. Cuando abrí la ducha, rápido me bañé, porque escuché el grito de un bebé y no era el mío. Salí y ya no estaba mi bebé ni la señora", manifestó la madre.

Resaltó que la persona desconocida le parecía sospechosa por su actitud excesivamente servicial y algunas contradicciones. La mujer le manifestó que buscaba a una paciente que había tenido su hijo también en el centro asistencial, pero que ya se había retirado al menos hora y media antes del lugar.

La desconocida se le acercó alrededor de las 11:30 y le comenzó a entablar conversación. "Primero estaba parada frente a mí, donde había una mesita, ahí puso su cartera", señaló.

"Ella estaba sanita, por su bracito tenía mi nombre y vestía un body rosadito"



Expresó María Ángela Zelaya, la madre de la beba robada en el hospital San Pablo.



"La licenciada me dijo 'anda bañate ahora que duerme tu bebé, con desesperación me bañé".

El primer intercambio de palabras se inició cuando la mamá terminó de alimentar a su pequeña y, siendo las 15:30 aproximadamente, se llevaron a su bebé.

"Ella me dijo: 'Es la primera vez que me subí acá, purete es su hospital'. Después yo le miraba, ella hablaba y hablaba. Me dijo que quería alzarle al bebé. 'Está durmiendo', le dije", agregó la víctima.

Pero la persona extraña insistió en hacerla dormir también a ella y en ese ínterin llegó una enfermera, quien prácticamente la obligó a mojarse para controlar su temperatura. Fue en ese momento que la desconocida se habría aprovechado y llevado su hija.

"No le tuve luego confianza, porque se fue ya la persona a la que ella quería ver", vertió la mamá afectada.

La paciente obtuvo su alta en la tarde del sábado y este lunes volvió al área de Urgencia del mismo hospital porque presentó problemas en la piel.

Asimismo, afirmó que ya tiene dos hijos y que su pareja no la pudo acompañar porque debía trabajar para cubrir los gastos de la internación. Ambos son venderos ambulantes y viven del día a día.

La Policía Nacional elaboró y difundió un identikit de la persona involucrada, cuya identidad y paradero se desconocen hasta el momento.

La Fiscalía, por su parte, pidió ayuda para encontrarla.

El fiscal Hernán Galeano, encargado del caso, brindó más características y anunció que también se haría el diseño de un tatuaje que tenía la mujer en el brazo derecho, a la altura de la muñeca, que consiste en una luna, una estrella y una flor, a los efectos de divulgar y localizar a la sospechosa.