Malagradecidos

Núñez decidió ingresar a la arena política en el campo opositor y ya anunció que competirá dentro de la Concertación. Arrastra una especie de estigma no solo el haber trabajado en el gobierno de Cartes, sino porque no abandonó el gobierno cuando se dio la crisis política con la enmienda para la reelección. Por ello, enfatiza con asiduidad que no es cartista, que no se afilió a la ANR, que no trabaja en sus empresas ni hizo campaña por la reelección, como contracara de Peña y otros ex altos funcionarios. Incluso señaló que la concentración de poder de Cartes es un peligro para la democracia.