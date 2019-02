Mafia de la basura en CDE oculta negocios oscuros con McLeod

“Este caso no surgió a partir de la denuncia de la Junta, se dio a partir de que se presentaron para cobrar y unos montos muy grandes y llamativos, todos iguales, entonces empezamos a revisar los contratos. No llegamos a una investigación acabada porque surgió hacia el final de los sesenta días, pero tenemos información extraoficial que supuestamente inflaba el precio porque se tenía que dar el 50% a ella (McLeod)”, señaló la interventora.

Detalló que Ingesa SA pertenece a Adelaida Cañete, también principal accionista de la empresa El Farol SA, que tiene adjudicaciones también con la Municipalidad de Fernando de la Mora, San Bernardino, Luque, Capiatá, la Dinac, Ministerio de Defensa, Copaco, Ministerio de Salud, que totalizan más de G. 4.725 millones, según datos de la página de Contrataciones Públicas, y alquila al Ministerio de Defensa un predio de 500 hectáreas por G. 100 millones para vertedero.

presiones. Llanes detalló que cuando tuvo esa información, y a su vez la empresa realizaba presiones insistentes en cobrar, ella detuvo el proceso e inició una investigación.

“Yo paré el pago y entonces me cerraron el vertedero, me dijeron que me iban a tirar la basura frente a la Municipalidad, que iban a arruinar la fiesta del aniversario (de CDE), y yo empecé a resistir hasta el final, y no firmé para pagar. Cuestioné el contrato y les intimé a que cumplan con su parte, como poner un software para controlar on line desde la Municipalidad el pesaje por ejemplo”, dijo.

Agregó que desde el lado de la Municipalidad exigió que se ponga a un funcionario idóneo para el trabajo de control al funcionamiento del vertedero, ya que no se cumplía con el requisito de control del pesaje de la basura, lo cual era el parámetro para el pago.

“Fue la presión más fuerte que recibí. Iban hasta el hotel, yo estaba rodeada, no podía bajar al comedor ni al piso donde había un quincho donde nos reuníamos. Nos seguían a todas partes, nos movíamos a un costado y ya aparecía uno, y gente de la pesada”, señaló.

Indicó que uno de los gerentes de dicha empresa es de apellido Pane, y que a este le acompañó el diputado liberal Rodrigo Blanco. “Estaba ahí sentado, mirando (Blanco) y hacé nomás el une con flecha”, expresó respecto a las presiones políticas.

descontrol. La interventora detalló que el esquema de supuesta sobrefacturación era pagando sin realizar el control debido del peso de la basura recolectada, lo cual reclamó a los funcionarios municipales.

“Yo pregunté cómo pesaban la basura, supuestamente eran toneladas por día, y me llamó la atención que siempre era la misma cantidad, y eso no puede ser, tendrían que haber fluctuaciones, no puede ser que todos los días sea la misma cantidad, debería ser menos un día y más otro, entonces eso nos llamó la atención”, dijo.

Dijo que iniciaron el proceso de pedidos de informe y llegaron hasta cierto punto, pero esperan que la Contraloría General de la República (CGR) continúe el trabajo. En el informe de la Intervención, se habla claramente de indicios serios de sobrefacturación.

“La Municipalidad habría abonado un monto mayor al total de residuos depositados en el vertedero”, señalan, y agregan que el funcionario encargado de control no cuenta con idoneidad para el trabajo.

Por otro lado, el informe habla de la contratación por la vía de la excepción en el 2015 a la empresa Ingeniería Ambiental SA para la disposición final, tratamiento y remediación del relleno sanitario del vertedero municipal del km 12 Monday por el monto de G. 2.793.000.000, pero indica que existen indicios de que “el trabajo no fue ejecutado y si se ejecutó fue realizado con defectos técnicos. A la fecha existen focos de incendio en el vertedero referido, con una carpeta fiscal en curso...”, dicen.