Madre descarta que mujer captada en video haya llevado a su bebé

Explicó que le exhibieron a la madre el video en el cual se observa a una mujer ingresando a una farmacia y la víctima dijo que no conoce a la mujer, no le resulta familiar, no le resulta conocida esta persona que se visualiza en el circuito cerrado.

“Recién nomás recibimos información allí por el Departamento Central, por la zona de Capiatá, hicimos la verificación correspondiente, hemos compartido con la víctima (imágenes de circuito cerrado) y nos ha dicho que no se trata de la persona que se había entrevistado con ella durante todo el día de ese viernes”, expresó.

Lea más: Cámaras de seguridad captan a sospechosa de robar a bebé

El jefe policial dijo que toda información que pueda conducirlos y orientarlos hacia la ubicación de la recién nacida, como también de la mujer que la llevó de la sala de internación del centro asistencial, será de mucha utilidad.

Manifestó que el objetivo fundamental es poder localizar a estas dos personas y principalmente a la bebé para ponerla nuevamente a disposición de su madre, ya que se encuentra emocionalmente muy afectada.

Explicó que la mujer ingresó en la sala de internación del centro asistencial preguntando por una paciente que ese viernes fue dada de alta en horas de la mañana, entonces quedó conversando por un buen tiempo con la madre de la niña y aprovechó el momento en que fue al sanitario para llevarse a la niña.

Nota relacionada: Fiscalía pide ayuda para encontrar a sospechosa de robo de bebé

El jefe policial dijo que el hospital no cuenta con imágenes de circuito cerrado, por lo que “está un poquito difícil lograr visualizar a esta persona, lograr sus datos personales y su paradero”. No obstante, los trabajos siguen en pie en coordinación con el Ministerio Público.

Anunció que en el transcurso de la tarde darán a conocer un nuevo identikit que será nuevamente confeccionado por la madre de la niña.

La sospechosa de llevarse a la recién nacida tiene tatuajes en el brazo de una luna, estrellas y una flor, también tiene cicatriz en el lado de la nariz y tendría entre 45 y 50 años aproximadamente. Tiene 1,60 metros de estatura, es morena y robusta.

La investigación está a cargo del fiscal Hernán Galeano.