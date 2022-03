Macedonia elimina del Mundial a Italia

La humilde selección que empezó a jugar en 1994 tras desintegrarse de la antigua Yugoslavia, venció con el gol de Aleksandar Trajkovski a los 92 minutos a Italia y así clasificó a la final de la Zona C, donde medirá a la Portugal de Cristiano Ronaldo, el próximo martes 29 a las 14:45, con la ilusión de tumbar a otro grande europeo y clasificar a su primer Mundial.

Para la Nazionale será el cuarto Mundial al que no asiste. A Uruguay 1930 decidió no ir, mientras que no clasificó a Suecia 1958 y Rusia 2018. Además el golpe es tan duro que se trata de la primera derrota por Eliminatorias de UEFA para Italia, que hasta ahora tenía 59 juegos (48 victorias y 11 empates). Es la segunda vez que un campeón vigente de la Euro queda fuera del Mundial tras Grecia en el 2006.

Otras selecciones que siguen en la lucha son: Gales, que venció 2-1 a Austria y enfrentará al vencedor de Escocia vs. Ucrania (fecha a confirmar); Portugal, que derrotó 3-1 a Turquía y enfrentará a Macedonia, y Suecia, que superó por 1-0 a República Checa en la prórroga, que medirá a Polonia (estos dos duelos el martes a las 14:45).