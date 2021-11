En contacto con Última Hora, Diego Romero relató que presentaron un escrito para solicitar el juramento, el cual fue aceptado por el Juzgado electoral. Posteriormente, calificó de “mau y totalmente irregular” la sesión donde juró el intendente electo Carlos Echeverría y los 9 concejales restantes.

“Eso es nulo. Debían convocarle a un juez electoral. Una persona común y corriente, que ya perdió su investidura, tomó juramente ayer (martes). Es lamentable que estemos viviendo una repartija de cargos en Luque”, sentenció el concejal.

En cuanto al juramento de Óscar González dijo: “Si él quiere jurar tiene que traer la apelación de la condena. A él le corresponde jurar, por más de que mi voluntad es no hacerle jurar, debo respetar lo que dice la ley”.

Diego Romero (ANR) había sido el concejal más votado de Luque durante las elecciones municipales 2021. En principio, dirigió la sesión preliminar de la Junta y, además, fue elegido como presidente de la Junta Municipal.

Romero, Marecos y Velázquez no habían podido jurar en la sesión preliminar de la Junta, que se desarrolló en medio de incidentes, debido a que el entonces titular no contaba con un documento que avale que la condena de Óscar Rubén Chaves se encuentra firme o no, por lo que decidió levantarla.

No obstante, varios ediles no estaban de acuerdo con el hecho y el vicepresidente de la Junta Municipal, concejal saliente, decidió tomar juramento a todos, minimizando que ya se había levantado la sesión, y posteriormente se retiró.

A continuación, los concejales eligieron a nuevas autoridades para el directorio de la Junta Municipal, y votaron a Rómulo Pérez como nuevo presidente; por ello, actualmente existen dos ediles que aseguran ser presidente del colegiado.

Pérez tomó juramento al intendente Carlos Echeverría y finalmente se levantó la sesión.