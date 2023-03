López, el elegido para el clásico

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) eligió ayer a Derlis López (35 años) como juez principal del primer superclásico del año entre Olimpia y Cerro Porteño, a disputarse este sábado en Para Uno, desde las 18:00. El árbitro estará acompañado en el estadio Manuel Ferreira por los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. El cuarto será Juan López, mientras que en el VAR estarán Fernando López y Rodney Aquino.

Esta será la primera experiencia del juez en un clásico: “Para un árbitro siempre es algo especial, en este caso el clásico más importante del país”, expuso López en charla con Tigo Sport. Acerca de las chances que manejaba en la previa, el árbitro explicó: “Como se pesaba la posibilidad de que me toque la chance, se dieron los factores claves para que me llegue la oportunidad; pude resolver bien situaciones en cancha en el último partido y ese es un punto a favor”, sumando acerca de cómo le gusta manejar los partidos: “Me gusta que fluya mucho el juego, no pito cosas pequeñas por cortar, me gusta que se dispute mucho sin pausas”.