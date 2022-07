Lo único claro es la incertidumbre

En ese escenario, Mario Abdo Benítez utilizó el podio para dar cuentas de su gestión, pincelar someramente el último año de gobierno, pero especialmente para denostar contra su adversario Horacio Cartes. Con palabras más elegantes que las usadas en un acto político, señaló las diferencias con su antecesor señalando que no humilló a la función pública poniéndola al servicio “de corporaciones, o grupos mafiosos y delictivos, como no aproveché información privilegiada del Estado para alimentar los negocios particulares de nadie; del mismo modo puedo asegurar que no renunciaré a mi obligación de trabajar por las necesidades de nuestro pueblo”.