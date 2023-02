Lo que tenés que saber para iniciar la jornada

Vacancias laborales para empresas privadas

Esta semana se presentan nuevas oportunidades laborales en empresas del sector privado que ofrecen un total de 204 puestos a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), en Asunción y en varias otras localidades del interior del país. Entre los trabajadores solicitados figuran vendedores externos, atención en restaurantes de comida rápida, auxiliar técnico en electrónica y repositor.

Las vacancias son para Asunción y ciudades del Departamento Central, así como para los departamentos de Presidente Hayes, Itapúa, Cordillera, Caazapá, Paraguarí, Caaguazú y Alto Paraná. Clic.

Cortes de luz programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que en horas de la mañana y la tarde de este jueves realizará cortes programados de luz por un mantenimiento integral de línea de media tensión en Ciudad del Este, específicamente, en el Barrio Obrero, en cercanías del Mercado de CDE, así como en el microcentro de la ciudad, sobre la calle Luis María Argaña. El tercer punto será en la zona de la Planta Industrial de Tabacalera del Este (Tabesa), en Hernandarias.

Estrenos de cine

En la fecha, las carteleras de cine de todo el país se actualizan y traen grandes estrenos y reestrenos para disfrutar en familia y amigos. Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un esperado estreno en carteleras locales, se trata de la película más reciente de Marvel Studios que no solo inaugura la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y que también acerca a las audiencias con personajes ya conocidos e introduce rostros nunca antes vistos. Otro estreno es la cinta de terror La Maldición de Rosalie: Filme de Will Klipstine y la comedia Quizás para siempre de Michael Jacobs.

Sigue la minga ambiental en Asunción y Central

El Servicio Nacional de Erradicación de Paludismo (Senepa) continúa con las intervenciones en barrios de Asunción y cinco distritos del Departamento Central. La idea principal es controlar la propagación del dengue y chikungunya. En la fecha se continuará con las actividades en cinco distritos de Central y Asunción. Clic.