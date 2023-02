Lo que tenés que saber para iniciar la jornada

Propuesta de Última Hora

En la fecha se presenta ¿Qué hacías aquella noche?, un apasionante ejercicio de la memoria que recopila 30 imperdibles relatos sobre los acontecimientos de la noche del 2 de febrero de 1989, cuando inició el golpe de Estado que acabó con la dictadura de Alfredo Stroessner. El prólogo, edición y compilación corresponden al escritor Alfredo Boccia Paz, columnista del diario Última Hora.

La primera propuesta, que puede ser adquirida a G. 40.000, incluye relatos de Alcibiades González Delvalle, Jorge Rubiani, Renée Ferrer, Juan Pastoriza, Caio Scavone, Carlos Martini, Bernardino Cano Radil, Lilian Soto, Pa’i Oliva, Álvaro Ayala, Andrés Colmán Gutiérrez, María Gloria Giménez, Rolando Ávalos, Ernesto García y Raquel Rojas.

Concurso de fotografía

La novena edición del certamen Atardecer en Paraguay, de Itaú, convoca a todos los amantes de la fotografía a capturar los mejores atardeceres del país. Se reciben las fotografías participantes hasta el 28 de este mes. Pueden participar del concurso todas las personas mayores de 18 años, residentes en el país y que cuenten con un perfil en las redes sociales de Facebook, Instagram o Twitter y sean seguidores de los perfiles oficiales de Itaú Paraguay. Para más información ingresa aquí

Contingencia ambiental

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a través de la Resolución Nº 79/23, declara contingencia ambiental en todo el país para la gestión de los residuos sólidos urbanos generados en los distintos municipios y a los efectos de la adopción de todas las medidas necesarias de protección ambiental. Se realiza esta disposición ante la alerta epidemiológica por el incremento de los casos de dengue, chikungunya y zika en la región.

Todos por Thaís

La madre de la pequeña Thaís, quien padece cáncer de ojo, hace una vez más un llamado a la solidaridad de las personas para conseguir el dinero suficiente para el tratamiento de cuatro meses de su pequeña, en el Hospital GRAACC en São Paulo, Brasil, donde ahora se encuentran. La suma requerida es de 24.000 reales, equivalentes a unos G. 35 millones. Clic

En cartelera

Desde este jueves suben en cartelera de todos los cines del país las películas: Llaman a la puerta, del director Night Shyamalan; Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh y para el público menudo, Las aventuras de Maurice, basada en la novela de Sir Terry Pratchett. Así también sigue en cartelera para los fanáticos del grupo BTS la cinta BTS Yet To Come in Busan, a través de las pantallas de Cinemark ubicado en el Paseo La Galería, piso 3 (Santa Teresa casi Aviadores del Chaco).