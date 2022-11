Lo que tenés que saber para iniciar la jornada

Cuatro partidos por el Mundial de Qatar 2022

Este martes arranca la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con cuatro partidos. Ecuador vs. Senegal y Países Bajos vs. Qatar jugarán en simultáneo desde las 12:00, mientras que Irán vs. Estados Unidos y Gales vs. Inglaterra chocarán desde las 16:00.

Vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo informó sobre 751 vacancias laborales para esta semana. Se trata de Asunción, Central y otras ciudades del país. Los números disponibles en el centro de atención al buscador de empleo para las diferentes consultas son (0983) 677-682, (0983) 608-705, (0981) 553-939 y (0983) 307-686. Clic aquí

Cortes de luz programados

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informó que en horas de la mañana y la tarde realizará cortes programados de luz por un mantenimiento integral de línea de media tensión en las ciudades de Luque y San Lorenzo.