Lluvias trajeron gran  alivio a los pequeños hortigranjeros del interior

Las intensas lluvias caídas ayer en varios departamentos, como Itapúa, Misiones y Ñeembucú, beneficiaron la recuperación de los suelos agrícolas tras una prolongada sequía.

Las precipitaciones comenzaron en la madrugada y se extendieron hasta las últimas horas de la víspera, totalizando cerca de 80 milímetros. No hubo comportamiento severo del tiempo, solo truenos.

La cantidad de agua caída ayer se suma a los 200 milímetros registrados el martes, miércoles y jueves de la semana anterior. “Después de seis meses exactamente volvemos a tener lluvias importantes con registros de casi 300 milímetros en una semana aquí en la zona”, dijo Orlando Gallas, jefe de Asistencia Técnica de la Cooperativa Colonias Unidas. Señaló que mediante las últimas lluvias grandes se está recuperando la humedad de los suelos agrícolas, hecho que ayudará al buen desarrollo de los cultivos agrícolas que tienen vigencia en estos momentos como la soja zafriña, el maíz y rubros de pequeñas fincas.

Mientras tanto, en Encarnación una intensa lluvia y fuertes ráfagas de vientos de 119 km/h se registraron en la madrugada de ayer. Según los primeros reportes, hubo caída de árboles, carteles y cables del tendido eléctrico en diversos sectores. Varias zonas también quedaron sin energía eléctrica.

en Ñeembucú. Una fuerte tormenta, acompañada de ráfagas de viento, golpeó en la madrugada de ayer el departamento. Dejó a su paso destrozos, como voladuras de techos y árboles caídos. El fenómeno comenzó cerca de las 03:00, cuando ya regía una alerta meteorológica en la región. Árboles caídos, casas destechadas, daños en el tendido eléctrico, dejó a su paso el fuerte temporal que azotó a esta parte del país. Vientos huracanados, con copiosa lluvia, así impactó una breve, pero perjudicial tormenta en gran parte del departamento. El efecto mayor de los vientos se dio en el distrito de Laureles, mientras que la lluvia fue beneficiosa, teniendo en cuenta que toda la región soporta una inusual sequía que ya deja cuantiosos daños. Refieren los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que la lluvia caída permitirá que los agricultores activen la resiembra. En horas de la madrugada una fuerte tormenta afectó el distrito de Laureles. En el área urbana el efecto fue de árboles caídos. Desde la ANDE informaron que en la compañía de Potrero Pindura hubo tres columnas de media averiadas al igual que seis columnas de caranday, dejando a Laureles sin energía eléctrica.

en Misiones. Una intensa lluvia tuvo lugar en el Departamento de Misiones desde la madrugada. En las primeras horas soplaron vientos importantes; sin embargo, no se reportaron daños en viviendas. No obstante, el exceso de humedad podría perjudicar la producción de tomate y locote. “Tuvimos una buena lluvia, un rango de 35 mm por San Juan y hasta 85 mm en otras ciudades. Los cultivos hortícolas con preparación de almácigos y en otros casos transplantados a campo abierto están afectados. Esperemos que este exceso de humedad no sea propicio para la aparición de enfermedades bacterianas y fungosas para el tomate y locote, porque hay un gran riesgo”, expresó Carlos Melgarejo, gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario Misiones del Ministerio de Agricultura y Ganadería.