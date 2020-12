Lily James será Pamela Anderson en una serie sobre su relación con Tommy Lee

Craig Gillespie, el realizador detrás de I, Tonya (2017), dirigirá esta serie que producirá Seth Rogen junto a su socio habitual Evan Goldberg.

La volcánica y escandalosa relación entre Anderson y Lee, que acabó con el batería de Mötley Crüe condenado ante los tribunales por agresiones machistas a su entonces esposa, fue una de las historias favoritas de la prensa rosa en los años 90.

El comienzo de su relación ya fue noticia puesto que se casaron en 1995 tan solo cuatro días después de haberse conocido.

Antes de divorciarse en 1998, Anderson y Lee, que tienen dos hijos en común, protagonizaron uno de los primeros escándalos virales de la historia al difundirse un video sexual de ambos.

Rogen interpretará en Pam & Tommy al hombre que robó aquel vídeo doméstico.

Ni Anderson, icono de la serie Baywatch y "sex-symbol" gracias a sus portadas en la revista Playboy, ni Lee están involucrados en este proyecto televisivo.

Lily James ha participado en películas como Cinderella (2015), Baby Driver (2017), Mamma Mia! Here We Go Again (2018) o Yesterday (2019).

Este año ha presentado junto a Armie Hammer y en Netflix una nueva versión de Rebecca, la novela de Daphne du Maurier que ya había sido adaptada en 1940 en la clásica cinta homónima de Alfred Hitchcock.

Por su parte, Sebastian Stan alcanzó la fama gracias a su papel de The Winter Soldier en películas de Marvel como Captain America: The Winter Soldier (2014).

El año que viene estrenará en Disney+ la serie The Falcon and the Winter Soldier en la cual comparte protagonismo con Anthony Mackie.