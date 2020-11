Lilo & Stitch volverán al cine con el director de Crazy Rich Asians

Según el diario Variety, el cineasta Jon M. Chu negocia con Disney los últimos detalles de esta cinta, después de haber terminado de dirigir la versión fílmica de In The Heights, el musical de Lin-Manuel Miranda que se estrenará en 2021.

Dirigida y escrita por Dean DeBlois y Chris Sanders, la película original de Lilo & Stitch narraba la tierna amistad entre una niña hawaiana y un alienígena con forma de perro.

Ese largometraje recaudó USD 273 millones en todo el mundo, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

Por el momento no se sabe si la nueva Lilo & Stitch se estrenará en los cines o en el servicio de streaming (emisión en línea) Disney+.

El remake de Lilo & Stitch encaja en la estrategia de Disney de reinterpretar películas de su catálogo, un movimiento que le dio muy buenos resultados en taquilla con los filmes Alice in Wonderland (2010), Cinderella (2015), The Jungle Book (2016) o Beauty and the Beast (2017).

El estudio ha estrenado recientemente proyectos similares como Mulan (2020) The Lion King (2019), del cineasta Jon Favreau; Aladdin (2019), con Guy Ritchie como realizador; o Dumbo (2019), del director Tim Burton.