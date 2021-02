Lesiones en la lengua, señal temprana en el diagnóstico de Covid

CARACTERÍSTICAS. Las lesiones pueden presentarse desde cuatro días antes del inicio de síntomas respiratorios hasta 12 semanas después. El especialista indicó que la lengua por coronavirus, según la literatura, posee características singulares con lesiones a nivel de la boca, la lengua ancha, eritematosa, sin las papilas gustativas. En cuanto a los casos con esta patología, dijo que en el Hospital de Clínicas se vieron lesiones de la mucosa oral, sobre todo en aquellos internados en el área de contingencia, en un porcentaje no muy alto. Además refirió que no es muy específico, pero se vio, que es más frecuente en relación con la disminución del olfato y del gusto. El Dr. Mongelós puntualizó que estas manifestaciones orales son en su mayoría temporales con recuperación prácticamente total, aunque pueden generar una leve atrofia de las papilas gustativas. La condición no requiere un tratamiento específico más que el tratamiento sintomático de las lesiones, por lo que se registraron efectos beneficiosos con enjuagues y anestesia tópica, aplicada sobre las lesiones ulcerativas. En cuanto a opciones dentro de la medicina alternativa, el profesional registró que los pacientes podrían beneficiarse de infusiones con manzanilla, que son buenos para aliviar los síntomas.