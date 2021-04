Zuny Cristaldo, una de las muchas personas que pasó a vivir en inmediaciones del Hospital Nacional de Itauguá, manifestó que su marido, Héctor Bogado, ingresó el martes pasado a las 16.00 en Terapia Intensiva, fue intubado y está a la espera de una respuesta favorable, pese a que el parte médico que le dieron el viernes no fue muy alentador.

La mujer aseguró que a través del programa de subsidio Pytyvõ medicamentos solo pudo recibir tres remedios, de los 10 que le solicitaron los médicos del centro asistencial y que inclusive eran los más baratos, afirmó. Los demás fármacos tuvo que comprar por más de G. 900.000, en un solo día.

"Los otros no estaban en la lista de medicamentos o están con otro nombre que nosotros no conocemos. Punzocat, por ejemplo, no está y tenés que poner Periférico, pero nosotros no sabemos, no podemos estar perdiendo el tiempo en eso, aparte hay que poner el monto y nosotros no conocemos. De repente se vuelve complicado utilizar el sistema de Pytyvõ por la burocracia que tiene, es más rápido ir a comprar", lamentó en conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

También comentó que gracias a la solidaridad de una señora, que armó la carpa, ella permanece en ese lugar de día y por las noches duerme en el vehículo porque hay barro, insectos, yuyos, por lo que le resulta imposible dormir en esa situación.

Otra joven, quien tiene a su padre Cayetano Silva internado con coronavirus desde el lunes pasado, estuvo desaguando su carpa, en la que ingresó todo el agua a causa de las lluvias.

Dijo que los medicamentos están comprando y que tienen costos elevados, por día está gastando la suma de G. 150.000.

"El Gobierno tiene que ponerse un poco más las pilas, para que nosotros no estemos así, acá con las lluvias, estamos todos mojados, en el barro, y es injusto eso", afirmó.

La joven manifestó que anoche durmió en la carpa sola, bajo la lluvia, se mojaron todas sus ropas, su colchón. Un señor le compró un toldo y el camping en el cual duerme le prestaron. Además, dijo que perdió su trabajo porque tuvo que dejar para ir a cuidar a su padre en el hospital.

Lidia Ramos de Caballero, oriunda de la ciudad de Areguá, dijo que su hijo de 52 años está con oxígeno desde hace cinco días y que afortunadamente pueden aún costear los gastos de los medicamentos.

"Una noche dormí afuera debajo del árbol porque no tenía carpa y al otro día militares de la Caballería me dieron la carpa, limpié y entré. Estoy acostada en edredón, duermo un poquito, estoy con mis hijos que van y vienen conmigo, estamos acá en la lucha", agregó.

El ciudadano César Pavón, oriundo de San Pedro del Ycuamandiyú, del Departamento de San Pedro, dijo que su esposa ingresó este jueves en Terapia Intensiva y que aguarda el primer reporte de su estado de salud.

Mencionó que la primera receta que le dieron ya tuvo un costo de G. 700.000, que tuvo que comprar y que es "muy difícil" acceder a los medicamentos a través de Pytyvõ Medicamentos.

"Me registré, no sé cómo funciona realmente, presenté la cédula de mi señora en la farmacia y me dicen que todavía no está registrada, tuve que pagar únicamente", refirió.

Manifestó que los parientes y amigos le prestaron una carpa en donde pudo pasar la noche bajo la lluvia.

"Noche muy densa", dice directora del hospital

Por su parte, la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, manifestó a través de su cuenta de Twitter que la noche de este viernes en el centro asistencial fue "muy densa".

"Sin lugares, amparos judiciales, desesperación de familiares, médicos tratando de explicar", señaló como una manera de describir la dura realidad que les toca enfrentar ante el aumento constante de casos de Covid-19.

Este viernes, la doctora Yolanda González informó que recibió las renuncias de 19 médicos especialistas en Terapia Intensiva y 7 enfermeras, de un bloque respiratorio, que decidieron ir a trabajar al Instituto de Previsión Social (IPS), por mejores salarios.

En contrapartida, el director de Talentos Humanos del IPS, Cristian Henry Fox Gamarra, en comunicación con Última Hora, desmintió sobre las contrataciones del personal de blanco y asegura que no saben de dónde salió esa información y que tampoco cuentan con la nómina de los médicos.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud dispuso la contratación de personal médico para asegurar la cobertura en este bloque respiratorio, en reemplazo de los médicos y enfermeros que presentaron renuncia.