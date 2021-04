Renunciaron 19 terapistas del Hospital Nacional de Itauguá

Explicó que la previsional ofrece un salario de G. 6.000.000 por guardias de 12 horas, en tanto que el Hospital de Itauguá se tiene un salario de G. 4.600.000 por el mismo trabajo. Resaltó que los profesionales seguirán trabajando hasta fin de mes

“Es la ley de la oferta y la demanda; IPS ahora abre unidades de terapia intensiva a nivel del Hospital Central Ingavi y les ofrece un sueldo superior, por supuesto que ellos están más cerca, y el sueldo de G. 6.000.000 es mucho más apetecible que unos 4.600.000 que les ofrece el Ministerio”, manifestó la profesional a NPY.

Por otra parte, indicó que el personal de blanco solo renunció por el bajo salario y que no existen otros factores.

“Este es uno de los hospitales más seguros, que yo sepa nunca faltó protección personal, hasta los dormitorios tienen la seguridad de estar durmiendo incluso sin tapabocas y no contagiarse unos a otros”, alegó.

González remarcó que los médicos especialistas en terapia son esenciales para tratar los casos de Covid-19, que hoy colapsan hospitales públicos y privados.

“Si se da la posibilidad de estar en un lugar donde esté más cerca se entiende, además van a ganar más”, comentó González.

Destacó que el hospital necesita 28 médicos terapistas con guardias de 12 horas con cuatro médicos por turno, y más de 40 enfermeras.

IPS NIEGA CONTRATACIONES

En contrapartida, el director de Talentos Humanos del IPS, Cristian Henry Fox Gamarra, en comunicación con ÚH, desmintió sobre las contrataciones del personal de blanco y asegura que no saben de dónde salió esa información y que tampoco cuentan con la nómina de los médicos.

“Nosotros no hemos contratado a esos médicos. Es más, no cuento con la nómina de esos médicos renunciantes que están hablando desde el Hospital Nacional de Itauguá”, señaló el director.

Fox refirió que en la oficina de Gerencia de Salud no se realizó ningún pedido y que tampoco realizaron un llamado o concurso para contratar nuevos terapistas.

“Si bien es cierto que los profesionales habían renunciado a su vínculo dentro del Hospital Nacional de Itauguá, nosotros no tenemos la vinculación de estos médicos, no cuento con la nómina de los doctores que están diciendo que se están incorporando al IPS, nosotros no manejamos esa información”, reiteró.





Salud inicia gestiones para cubrir vacancia

El Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social recibió la notificación de renuncia de 19 médicos y 7 enfermeras del Hospital Nacional de Itauguá.

Ante esta situación, la cartera sanitaria dispuso la contratación de personal médico para asegurar la cobertura en este bloque respiratorio, en reemplazo de los médicos y enfermeros que presentaron renuncia.



