Las Ligas Menores se presenta hoy en La Caosfera

La cantante de Las Ligas, Anabella Cartolano, manifestó a Última Hora que fue un “lindo año de viajes y muchos recitales”. Sin embargo, señaló que al tratarse de un lugar nuevo donde van a tocar hay cierta ansiedad entre los integrantes por lo que no saben qué esperar.

Nota relacionada: Las Ligas Menores llegará a Paraguay por primera vez

Pidió que la gente “venga a cantar con nosotros y pasar un buen rato”. Vienen a presentar su segundo trabajo discográfico, Fuego Artificial, lanzado en el 2018. Pero ya están con ganas de empezar a grabar nuevos temas en el verano.

Desde que surgió, la banda argentina no dejó de sorprender llegando a ser una de las pocas agrupaciones del vecino país en presentarse en el prestigioso festival Coachella, de Estado Unidos.

Cartolano sostuvo que pusieron mucho esfuerzo para llegar hasta ahí, sobre todo económico. “Cuando volvimos seguíamos juntando plata para pagar gastos que habíamos tenido, pero valió cada centavo, nunca pensamos que íbamos a ir a ese festival como público, mucho menos como banda que aparece en el cartel”, rememoró.

Las Ligas Menores - En Invierno Video: Camping.

Las Ligas Menores se posicionó como una referencia de la escena indie argentina. Pero para Cartolano actualmente hay “muchísimas bandas que escuchar, del estilo que se te ocurra”. “Es un buen momento, si no lo ves en vivo está colgado en internet gratis así que no hay excusa para no descubrir música nueva que puede gustarte o no, pero está ahí accesible”, agregó.