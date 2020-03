Las historias llegaron a Twitter y se llaman fleets

Las stories serán similares a las de otras redes, ya que desaparecerán en 24 horas. Estos tuits efímeros son llamados “fleets”, haciendo un juego de palabras con el termino fleeting, que significa fugaz, informó el portal de noticias TN.

Estos “fleets” no podrán ser retuiteados y no tendrán la opción para dar “me gusta”. Los usuarios podrán responder a las historias, pero dichos mensajes serán enviados como mensajes directos, no serán públicos. Similar a las stories de Instagram.

El objetivo con la implementación de la nueva opción es alentar a más personas a compartir pensamientos íntimos y cotidianos, y hacerlo más a menudo.