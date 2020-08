Las creaciones artísticas que afloraron en medio de la pandemia

En los primeros meses en los que se adentró en la cuarentena, cuando aún se desconocía cuanto tiempo de encierro todavía estaba por venir y ante el repentino cese de las actividades culturales y de esparcimiento, la música despuntó como una fuente de esperanza; desde aquellas presentaciones espontáneas de vecinos que desde sus balcones cantaban y ejecutaban instrumentos, registrados en imágenes que recorrieron el mundo, hasta las diferentes lives de cantantes de diversos géneros, como Jorge Drexler, en marzo, tras la cancelación de sus conciertos en Costa Rica y Andrea Bocelli, en abril, desde el emblemático Duomo di Milano.

La colaboración y adopción de inusuales formatos también fueron otras experiencias vividas desde la música, con la inclusión del audiovisual, tales como los casos del video impulsado por la actriz de Mujer Maravilla, Gal Gadot, en marzo, cuando junto a otros artistas entonaron una versión de Imagine, de John Lennon. A nivel local, entre los diversos videos lanzados, a finales del mismo mes, el maestro Luis Álvarez reunió a cerca de 50 referentes de la escena musical para entonar en conjunto, bajo la consigna de La distancia nos une, una versión de Lazos de Amistad, de la agrupación española Los Diablos.

Unidad. Esa colaboración entre artistas se vivió igualmente con la incursión de los festivales virtuales, como el One World Together At Home, impulsado en abril por la cantante Lady Gaga, en una inédita transmisión que ocupó las pantallas de la televisión y plataformas como Youtube, bajo el propósito de juntar fondos para apoyar a la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el Covid-19. En Paraguay también se pudo apreciar esa modalidad, como el Primer Festival Internacional ARPA, transmitido por Facebook en junio, con la presentación online de más de 50 arpistas paraguayos y de otras nacionalidades.

Las canciones también registraron las vivencias de la cuarentena, como el tema Codo a codo, presentado en marzo por Drexler, en alusión al distanciamiento social y con un mensaje de unidad: “De esta, saldremos juntos, poniendo codo a codo”, reza un fragmento de la composición. En Paraguay, en el mismo mes, se lanzó Quedate en casa, escrita por el padre Leo Valdez, e interpretada por más de 20 artistas locales. Bajo la producción musical de Sergio Cuquejo, el tema animaba a respetar el encierro al tiempo de transmitir un mensaje de fe.

Homenaje. Además de las fotografías e incluso los infinitos memes, las ilustraciones captaron en sus trazos a personajes de la pandemia, como por ejemplo a los médicos, que recibieron diferentes homenajes por su labor en el frente de batalla. Entre estos, ilustrando esta página, se encuentra el diseño realizado por Enzo Pertile, en abril, en el que presenta a una enfermera paraguaya replicando el gesto plasmado en el icónico cartel propagandístico We can do it, creado por J. Howard Miller.

La literatura asimismo registró, a través de sus géneros, las consecuencias y efectos de la aparición del Covid-19. Planteadas desde la realidad o fantasía, se abordaron temas, los efectos psicológicos de la privación, la incertidumbre sobre la aparición de una solución, y los nuevos hábitos adquiridos, como el caso de Fly, poema creado por el escritor irlandés Paul Muldoon, en el que aborda la obsesión por lavarse las manos. En Paraguay, el dramaturgo Alcibiades González Delvalle presentó el libro Yo, el coronavirus, en el que compila cuentos sobre personajes comunes y los dilemas que enfrentan a raíz de la pandemia.