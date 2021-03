Lamentan nueva suspensión de audiencia en caso de homicidio

El abogado José David Bogado dijo a Última Hora que para el inicio del juicio se movilizó a los testigos, peritos, entre otros, que deben estar listos para llevar adelante el juicio, entre ellos, algunos que declararán por medios telemáticos. Pero nuevamente no se pudo llevar a cabo.

El defensor público Walter Marcelo López presentó un pedido de aplazamiento ese mismo día a las 7.30, hora fijada para el desarrollo del juicio, alegando que su defendida se encuentra imposibilitada para asistir al juicio ya que se encontraba aislada por un cuadro sospechoso de Covid-19.

El juez Juan Ricardo Gómez, quien preside el Tribunal que juzgará la causa, decidió comisionar a un médico forense hasta el domicilio de la acusada para verificar su estado de salud, que según el abogado Bogado estaba en óptimas condiciones, ya que acompañó al médico David Martínez.

Según Bogado, el médico informó que él no puede afirmar si la persona tenía Covid-19, por lo que el letrado sospecha que se trataría de una excusa para seguir dilatando la sustanciación del juicio y evitar que sea declarada en rebeldía.

El abogado dijo que el juez no resolvió nada al respecto y que no se expidió sobre el pedido de aplazamiento, lamentando su actuar. Incluso, señaló que fue hasta las oficinas del Tribunal Penal, donde le indicaron que el juez Julio Alfonzo se expedirá sobre el tema y no Gómez.

El letrado dijo que el juez Gómez en vez de obedecer la acordada de la Corte, por la cual autoriza a tomar declaraciones por medios telemáticos, decide suspender un juicio incluso sin tener el resultado de un hisopado, "porque no sabemos si realmente tiene o no Covid-19. Recién el sábado pasado se iba a hacer la prueba", refirió.

Finalmente, el abogado pidió a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia tomar cartas en el asunto para evitar que otras causas tengan que ser objetos de dilación en el Palacio de Justicia de Villarrica.