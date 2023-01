Lafarja aprieta el acelerador y se posiciona en el Dakar

“Salimos muy atrás, luchamos mucho, estuvo buena la etapa. Con Ashley (su copiloto) tenemos muy buena química, me ayuda bastante en la conducción de las dunas. Me encanta cómo me mandan mensajes en las redes sociales, me motiva mucho cuando estoy mal y agradezco el apoyo”, expresó Andrea en sus redes sociales.

La etapa fue ganada por Nasser Al Attiyah, que también manda en la clasificación general de autos.

Las clasificaciones generales son lideradas por Skyler Howes en Motos, Alexandre Giroud en Quads, Ales Loprais en Camiones, Guillaume De Mevius en UTV y Rodrigo Luppi de Oliveira en SSV.