La Pantera Moray: "Me quitaron mi reloj, yo no necesito robar"

El boxeador contó que estaba circulando por la vía pública, cuando en un momento dado un hombre a bordo de un vehículo se le acercó y le preguntó la hora, posteriormente, cuando miró su reloj, supuestamente el desconocido le despojó del mismo.

"Le agarré, le tuve que dar un puñetazo y ahí me vinieron entre cuatro transeúntes, les di unos cuantos azotes. Ellos pensaron que yo le iba robar, pero yo trabajo, yo no necesito robar, yo dije que no iba a robar nunca más y tampoco iba reincidir, y en eso me mantengo, yo no soy cobarde", expresó en conversación con NPY.

La Pantera, quien dijo desempeñarse como constructor de obras, dijo que la persona que le robó su reloj estaba sola en el vehículo y que si hay cámaras de circuito cerrado en el lugar se puede comprobar su versión.

"A mí no me importa el teléfono porque no tengo luego y no quiero tener. Me tiraron en el suelo, vinieron entre cuatro sobre mí, me ataron, me patearon en la cara, de todo me hicieron, pero es normal, los golpes van y vienen para mí. Seguramente creyeron que era un asalto, del vehículo no me acuerdo, era una camioneta grande, creo que era color gris", añadió.

Por último dijo que no tiene intenciones de robar porque prometió a la sociedad que nunca más iba a volver en la cárcel.

Según el informe policial, Richard La Pantera Moray fue reducido por un grupo de personas que acudieron al pedido de auxilio de la víctima.

Tras ser reducido, fue trasladado hasta la Comisaría 2ª, donde quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

La Pantera detenido

El deportista estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú durante seis años y ocho meses, tras ser condenado a siete años por robo agravado.

El 5 de julio pasado ganó el título de campeón sudamericano de boxeo, en una pelea organizada por el Ministerio de Justicia, la Asociación de Boxeo-Paraguay y la Associação Nacional e Internacional de Boxe-Brasil.

La lucha pugilística se realizó en la Unidad Penitenciaria Esperanza de Tacumbú, donde el boxeador ganó por nocaut técnico en un enfrentamiento que duró unos pocos minutos. La pelea quedó inmortalizada en una reconocida serie emitida por Netflix.

La Pantera abandonó la prisión con libertad condicional, pero poco después se vio involucrado en un hecho donde recibió disparos. Supuestamente, fue víctima de asalto.