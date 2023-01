La oposición sigue con agenda separada y se ve difícil la unidad

La parlamentaria aseguró optimista que están avanzando positivamente con el proyecto y que existen acercamientos de varios sectores. “No escuché de gente que se está alejando, sí de gente que se está acercando a la Concertación”, señaló a través de la Monumental 1080 AM.

“Esta semana iniciamos como una nueva etapa después de las elecciones internas, tras todo este periodo de fin de año que hubo una pausa. Comenzará la campaña con una gira de la chapa presidencial para dar la vuelta al Paraguay visitando casi todos los días un departamento. Con una agenda de llevar la bandera paraguaya, visitando, instalando equipos de trabajo en todos los lugares”, apuntó.

Dijo que La campaña va a tener un carácter más ciudadano de encuentro con los distintos sectores, más que con las cúpulas y encuentros más partidarios. “Apelamos a que sean encuentros con ciudadanos, gremios y asociaciones, grupos empresariales, industrias”, dijo.

Añadió que la idea es invitar a todos los sectores, incluido el grupo del Frente Guasu que apoya la postulación de la dupla Euclides Acevedo Jorge Querey, a subirse “al cambio, a la alianza, a la Concertación, al equipo de trabajo”.

Señaló que en todo el recorrido la dupla presidencial tendrá el apoyo de las 6 listas para senadores que acompañan a Efraín y Soledad.

No existe unidad. El senador del Frente Guasu, Hugo Richer, uno de los que integra el grupo que respalda a Euclides, manifestó por su parte que no existe una unidad en la oposición, pero no descartó que puedan formarse acuerdos políticos. Expresó que para llegar a acuerdos se debe encaminar el debate en los puntos ejes para un plan de gobierno. “Yo no voy a hablar de la unidad de la oposición porque esa es una mentira. No puede haber unidad entre sectores casi antagónicos, pero puede haber acuerdos políticos”, remarcó también en la Monumental.

Dijo que si no se encamina el debate sobre cuestiones como la problemática de la tierra, soberanía, Itaipú, “estamos cerrando puertas”. “No tenemos problemas en hablar. En política ninguna puerta está totalmente cerrada, pero eso supone una obligación de discutir sobre una agenda. La alternancia es importante pero tiene que venir con el cambio”, indicó.

