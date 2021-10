La joven paraguaya que trabaja para la oficina de TikTok en Japón

Desde febrero de este año, Flores trabaja para el equipo de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) de TikTok, de la oficina asentada en Tokio, Japón, donde cumple funciones de control de calidad y mantenimiento de la seguridad de los usuarios en la plataforma, dedicando unas ocho horas de trabajo al día, de lunes a viernes.

Puede interesarle: TikTok alcanza los 1.000 millones de usuarios activos

La joven vive en Japón desde hace casi 15 años, donde cursó la carrera de Relaciones Internacionales. Además, realizó un masterado en Alemania con énfasis en Política de Migración.

Moraima realizó un masterado en Alemania.jpg

Actualmente, debido a la pandemia del Covid-19, las jornadas laborales en Japón se desarrollan en su mayoría de forma virtual. Señaló que apunta a algún día formar parte de trabajos de investigación dentro de la empresa, teniendo en cuenta que su formación está más enfocada en ello.

En contacto con Última Hora, comentó que al principio vivía en Japón con sus padres, pero que posteriormente ellos retornaron al país y ella decidió quedarse. Dijo que probablemente permanezca residiendo en Japón, o que también le gustaría vivir en otro país, debido a las oportunidades laborales que se presentan en el exterior, a diferencia de Paraguay, donde para los jóvenes es mucho más complicado.

Por último, dejó un mensaje a todos los jóvenes del país: “En primer lugar, aprender el idioma inglés te abre muchas puertas. Esa es la base de toda mi historia, ya que aparte de aprender japonés, yo ya tenía una base de inglés. Así también, mirar mucho más allá de los límites. Lo importante es no cerrarse a las oportunidades y no enfocarse en las cosas que pensamos que no podemos hacer. Hay un mundo allá afuera que tiene muchas oportunidades, si uno se abre un poco más a las posibilidades”, finalizó.