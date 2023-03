"La enfermera corrió, le abandonó", dice directora del Hospital de Itauguá

La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, informó a NPY que luego de que una mujer haya dado a luz en el pasillo del centro asistencial, se abrirá un sumario porque la enfermera admisionista no avisó y no la llevó directamente a la sala de partos.

"La enfermera corrió, le abandonó. Yo no tengo un informe por escrito. Yo me entero recién al mediodía y ahora estoy recabando todos los informes. Nadie le dijo a él (médico) que había una emergencia, que es la función de la enfermera admisionista de sala de partos, que cuando hay una emergencia, directo le mete y se inicia todo el protocolo", expresó.

Cuestionó que una profesional que tiene registro "se puso a correr" y no socorrió a la paciente junto con el médico.

"Esto es para un sumario, esto no puede ser. Yo como directora general no puedo saber todo lo que pasa en cada área. Son 800 camas y cada uno está especializado en su área. No puede ser que no hayan visto que la paciente estaba en trabajo de parto", relató.

https://twitter.com/npyoficial/status/1636457849445294103 Directora del HNI anuncia apertura de sumario luego de que mujer haya dado a luz en el piso.



"Yo me enteré al mediodía. Los médicos de guardia estaban en procedimiento. La enfermera corrió. Esto es para sumario. Tengo vergüenza y pido disculpas", Dra. Yolanda González.#NPY pic.twitter.com/FYnpeI9pOK — NPY Oficial (@npyoficial) March 16, 2023

Manifestó que alrededor del mediodía de este jueves se enteró a través de la viralización de un video de que una mujer dio a luz en el pasillo de la sala de partos. Relató que el hospital tiene alrededor de 800 camas y que estaba solamente una enfermera.

"Tienen que entender un poquitito que el hospital en este momento está diezmado por la chikungunya y los dos médicos de guardia estaban en procedimiento. En la foto que me pasaron a mí, se ve que el médico ya la está atendiendo ahí (en el pasillo), porque ella se estaba yendo con la mamá y en eso, llega el residente de último año ya para atenderle y el bebé ya estaba saliendo afuera", expresó.

Señaló que el residente recibe al bebé y le lleva a la sala de partos, porque estaban "a pasos". Afirmó que "se siente muy triste" porque los dos colegas de guardias estaban en quirófano y el tercer médico, que es un residente de último año, es el que le metió en la sala de parto.

Comentó que el recién nacido está en Cuidados Intensivos porque es un bebé prematuro que entró a Terapia Neonatal. El equipo de Ginecología le termina el parto a la mujer y le hacen una ligadura de trompas en la sala de partos.

Ministerio de Salud inicia investigación

Por su parte, el ministro de Salud Julio Borba manifestó a NPY que determinó que se inicie una investigación para determinar cuál fue el problema.

Expresó que aparentemente el inconveniente fue en el RAC (Recepción, Agogida y Clasificación de Pacientes), que es el lugar donde acude primeramente el paciente y se determina la gravedad o no de la urgencia de cada caso, a fin de ser evaluado posteriormente por un profesional.

https://twitter.com/npyoficial/status/1636465347820658710 #HospitalDeItauguá | Ministro de Salud solicitó informes tras parto de mujer en el piso.



"El problema estuvo en la evaluación del paciente. El bebé está en buenas condiciones. Vamos a esperar el informe y en base a eso tomamos las decisiones", Dr. Julio Borba.#NPY pic.twitter.com/h9tfDxg5nO — NPY Oficial (@npyoficial) March 16, 2023

Explicó que el niño está "en buenas condiciones", ya fue extubado, está respirando solo y sigue internado en la Terapia Neonatal. No cree que haga falta realizar un traslado a otro centro asistencial.

El ministro comentó que el niño es prematuro de 36 semanas y siempre existen ciertos riesgos por su condición.

Anunció que este viernes se enviará un equipo para iniciar una investigación y determinar cuáles fueron las responsabilidades en cada caso.

Se esperará un informe y de acuerdo a eso, "tomará una determinación".